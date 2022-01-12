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12 января 2022, 17:13 Источник: taransv.livejournal.com

В декабре общественность заинтриговала новость об обнаруженном загадочном объекте китайским луноходом Yutu 2 на обратной стороне Луны. За свои очертания объект назвали «таинственной хижиной».

Китайский луноход таки доковылял до объекта, и сфотографировал. Теперь это «нефритовый кролик»

Учёные настолько заинтересовались объектом на горизонте, что даже изменили изначальную программу лунохода. Теперь луноход наконец-то добрался до загадочного объекта и смог раскрыть его истинную природу. Как и предполагало большинство, втайне надеясь на совсем иной исход, ничего сенсационного обнаружено не было. «Таинственная хижина» оказалась вовсе не хижиной и вообще не строением.

Оказывается, «хижина» в форме куба — это небольшой камень, стоящий на краю кратера. Просто на декабрьском изображении он выглядел намного больше и загадочнее.

Эндрю Джонс, журналист освещающий китайскую космическую программу для SpaceNews и Space.com, так описал данное событие на своей страничке в социальной сети:

«О, это потрясающе. Я близок к слезам. Ourspace опубликовал обновленную информацию о «загадочной хижине», и она настолько разочаровывает, что просто потрясает. Это всего лишь небольшой камень на краю кратера, который теперь называют «нефритовым кроликом» за его внешний вид».

Да, при ближайшем рассмотрении «скрюченная» форма камня принесла ему новое прозвище — «нефритовый кролик». При должной фантазии на фото действительно можно увидеть кролика, замершего перед парой морковок. Пикантности ситуации добавляет то, что название лунохода Yutu-2 переводится как «Нефритовый кролик». Так что, ровер будто бы нашел на Луне свой собственный талисман.

Вот и стало одной тайной меньше...

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