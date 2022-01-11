В 1936 году путем “выделения из состава РСФСР” была образована Казахская ССР

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11 января 2022, 13:04 Источник: vitalidrobishev.livejournal.com

До “выделения из состава”, эта республика была одной из окраин Российской Империи. Посмотрим на ее 15 самых крупных городов и их основателей. В сумме в этих городах живет 8,5 миллиона человек. Это практически половина от всего населения Казахстана. А от общего городского населения и вовсе 85%.

Алма-Ата. Цитируем энциклопедию: “Начало современному городу было положено 4 февраля 1854 года, когда русским правительством было принято решение построить военное укрепление для обеспечения безопасности торговых путей”. Это военное укрепление назвали “Верный”. В начале XX века в нем проживало 25000 человек, 60% из которых были русскими. Остальные 40% делили самые разные национальности. Казахов среди них было всего 8%. С приходом советской власти, дабы угодить местным элитам, город переименовали в Алма-Ату.

Нурсултан ведет свою историю от русской крепости “Акмолинск”, образованной по приказу генерал-губернатора Западной Сибири в 1830 году. Потом город назывался Целиноград, затем – Акмола. Затем – Астана. Сейчас – Нур-Султан. Переименований много, но без России и русских этого города просто не было бы.

Чимкент - первый город из списка, основанный не русскими. Но и не казахами. По разным источникам ему от 700 до 2200 лет. По “периоду образования” его можно отнести к древним городам Узбекистана – Самарканду, Ташкенту, Бухаре и т.д.

Актобе основан как крепость Ак-Тобе в 1869 году по приказу губернатора Тургайской области Российской Империи. Просто оцените названия первых улиц города и все станет понятно: Гарнизонная, Крепостная, Оренбургская, Илецкая, Георгиевская и т.д.

Караганда - город возник как объединение различных угольных поселков. Уголь там начали добывать русские, затем – французы и англичане. Поселки носили название Михайловка, Тихоновка, Зеленая Балка и другие. Какие-то родные названия, правда? Первыми поселенцами этих поселков были приезжие из России. В 1934 году московские архитекторы разработали генеральный план постройки города и с тех пор Караганда начала принимать свои современные очертания.

Тараз. Как и Чимкент, является весьма древним городом, основанным и не при Российской империи, и, разумеется, не казахами, а задолго до появления даже самих этих слов. Первое письменное упоминание о Толосе – таково прежнее название города - насчитывает уже 1600 лет. Еще в V веке нашей эры это был один из опорных пунктов на Великом Шелковом Пути.

Павлодар. Здесь происхождение зашифровано в самом названии. Город основан еще при Петре I как крепость “Коряковский форпост”. До 1861 года это был небольшой поселок, населенный русскими. И только в апреле 1861-го поселку присвоили статус города и переименовали его в Павлодар. К слову сказать, до сих пор подавляющая часть жителей Павлодара говорит на русском языке, а 40% – этнические русские.

Атырау. “История города начинается в 1640 году, когда русский купец Гурий Назарьев в устье реки Яика при впадении в Каспийское море построил деревянный острог”. Разве тут стоит что-то еще добавлять?

Усть-Каменогорск основан в 1720 году отрядом Русской армии. Работы по строительству начались на месте слияния рек Иртыш и Ульба. Только тогда это называлось “Крепость Усть-Каменогорская”.

Семипалатинск, ныне – Семей: “Семипалатная крепость была основана царским воеводой Василием Чередовым и его отрядом в 1718 году на 18 км ниже по Иртышу от современного положения города в связи с Указом Петра I о защите восточных земель и строительстве Прииртышских укреплений”. Позже город был перенесен на нынешнее место, а в месте его первоначального расположения сейчас имеется популярная зона отдыха – “Старая крепость”.

Уральск основан русскими казаками в 1584 году. Правда, вскоре после основания городок был разорен татарами, поэтому казаки перенесли свою крепость на 50 км ниже по течению реки. Именно на этом месте Уральск и стоит до сих пор.

Кызылорда. Тюркское название у города появилось лишь в 1925 году. А до того момента это был русский город Перовск. Именно русские основали город, построили здесь первые школы, кирпичный завод, ветряную мельницу, а позже – железную дорогу.

Костанай. Первоначально город назывался Николаевском. Он основан в 1879 году по приказу оренбургского губернатора.

Петропавловск основан в 1752 году как крепость Святого Петра. Основана русским экспедиционным корпусом. В “Петропаловск” крепость была переименована в 1807 году. На данный момент это один из самых русифицированных городов Казахстана – доля русского населения на данный момент колеблется около отметки 60%.

Актау. Появление города стало результатом принятого руководством СССР в начале 1950-х годов решения о создании ядерного щита страны. Город был построен с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом.

Как видим, из 15 крупнейших казахстанских городов 13 основаны русскими, а два относятся к более древней “доказахской” эпохе. Мало того, до прихода русской цивилизации на территории Казахстана практически не было никаких городов и даже крупных поселков - не считая указанных Чимкента, Тараза и им подобных.

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