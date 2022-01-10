Может ли очередной штамм стать «естественной вакциной»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

10 января 2022, 16:41 Источник: a-nalgin.livejournal.com

Представьте себе типичный московский паб в пятницу вечером, когда в зале буквально яблоку негде упасть. Теперь мысленно удвойте количество столиков — так, чтобы приходилось протискиваться боком между — и утройте число посетителей за каждым из них. А потом снова всё умножьте на два. Вот это и будет примерным описанием происходившего: "чуть больше, чем сельди в бочки", но всё же меньше, чем в вагоне метро в час пик...

Разумеется, никаких масок, никаких QR-кодов, никакой социальной дистанции

Если там был хотя бы один пациент с ковидом, его "эго" моментально вырастет до суперраспространителя. После такого — а это далеко не единственная и не самая многочисленная каникулярная тусовка в столице — стоит ли удивляться тому, что катастрофа уже близко?

Статистика за неделю в Москве:

• Заболевших – 18000(+16.6%)

• Умерших – 488 (+0.2%)

• Госпитализированных – 5000 (+6.2%)

• На ИВЛ – 469 (-9.6%)

• Активные случаи – 126000 (+1.4%)

За пределами Москвы:

• Заболевших – 94900 (-27.3%)

• Умерших – 5157 (-11.3%)

• Число активных случаев – 521000 (-9.9%)

Всплеск заболеваемости в Москве произошёл за последние три дня

За четверг-субботу количество новых случаев выросло на 43% (!) к четвергу-субботе прошлой недели. Коэффициент распространения, характеризующий скорость распространения вируса, подскочил до 1.67. Это более быстрый рост, чем осенью, хотя тогда эпидемия начиналась с более низкой базы. Впервые с начала декабря зафиксирован и небольшой рост смертности. Пока непонятно, имеем мы дело с «Омикроном» или это всё ещё «Дельта». Ждём заявлений московских властей в ближайшие дни.



В регионах заболеваемость пока ещё падает...

Но по предыдущему опыту, разворот вверх должен произойти уже через пару недель. Меж тем столичная медицина и так уже перенапряжена предыдущей волной. О регионах и говорить не приходится. Что касается «Омикрона», то пока сведения о нём различаются в зависимости от предвзятости источников. Оптимисты верят, что этот штамм — типа естественной вакцины из-за более низкой смертности, реалисты обращают внимание на более высокую заразность и начавшую расти в возрастных популяциях долю госпитализированных пациентов. Кстати сказать, в США, где «Омикрон» уже захватил лидерство, число смертей от ковида в сутки возросло почти на 25% с начала года. А, как известно, этот грустный параметр идёт вслед за ростом числа заболевших с определёным лагом.

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