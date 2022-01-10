Произошедшее в Казахстане - результат заговора внутренних и внешних сил

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10 января 2022, 15:11 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Глава Госсовета Казахстана Ерлан Карин подтвердил очевидные вещи связанные с тем, что за ширмой "газовых протестов" развивалсь совсем другая игра связанная с борьбой казахских кланов, к которой на определенных этапах подключились или пытались подключиться различные внешние силы.

"Участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские, так и иностранные граждане. Были факты, о которых, я думаю, в скором времени сообщат наши спецслужбы. И это дает основания говорить о том, что это был сговор неких внутренних сил и внешних - деструктивных", - добавил Карин.

"Произошедшее в Казахстане не было цветной революцией..."

"Кто-то сравнивает с цветными революциями, бархатными, но в отношении Казахстана они были бы малоэффективными, обстоятельства в нашей стране другие. Они не позволили бы реализовать классический вариант цветных революций. Я думаю, что на Казахстане была отработана совершенно другая модель и другой сценарий дестабилизации ситуации с использованием радикальных и террористических групп", - сказал Карин в эфире гостелеканала 24 kz, - "невозможно спонтанно разработать и раздавать команды по всему Казахстану"...

"Я не хотел бы допускать, чтобы мы как-то расслаблялись, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, службы переведены на готовность. Нашим гражданам надо сохранять бдительность. Но я думаю, что самые острые и напряженные моменты мы прошли", - сказал Карин в эфире госканала.

Сейчас можно с уверенностью сказать только о характеристике этих событий

"Это не те обычные беспорядки, которые мы видим, когда идут столкновения гражданских сил с силами правопорядка, или когда мы видим погромы и поджоги. Здесь были штурмы госучреждений, были атаки на здания правоохранительных органов. Упоминалось о шести атаках в Алматы, но это было только на одно учреждение департамента полиции. По-моему, за одни сутки. Я когда разговаривал с коллегами, то они говорили, что ДП Алматы держал оборону, отражал атаку с 00:00 до 05:00. Вы представляете, каким количеством оружия и боеприпасов должны были обладать штурмовые, ударные группы террористов, чтобы в течение нескольких часов держать в напряжении ДП.

Я 20 лет занимаюсь проблемой терроризма, но даже я с трудом вспомню, чтобы вот так несколько групп могли атаковать города, целенаправленно пытаясь захватить здания, учреждения. Это новое явление, которое является вызовом не только для спецслужб, но и для экспертов и специалистов. Нам нужно будет понять, что мы вступили в новый период, когда против любой другой страны может быть развязан такой циничный сценарий, основной целью которого является, я думаю, разрушение целостности государства…"

Также Карин заявил, что:

1. Миссия ОДКБ в Казахстане не продлится долго и после решения всех задач по стабилизации ситуации, миротворцы будут выведены из страны.

2. Основной задачей миротворцев будет охрана стратегических объектов, что позволит казахских силовикам на задачах КТО.

3. Казахстан столкнулся с тщательно спланированной и внезапной атакой целой армии радикалов в разных регионах страны.

4. Непосредственной зачисткой боевиков занимаются казахские спецподразделения "Арыстан", "Арлан", "Беркет", а также войска МО Казахстана.

11 января должны будут последовать назначение нового правительства Казахстана, новые отставки и кадровые перестановки и наконец официальное озвучивание некоторых фамилий, которые были причастны к произошедшему. Основная интрига, будет ли в списке виновников кто-то с фамилией Назарбаев...

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