Хватит кормить бесполезные «Возобновляемые источники»

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29 декабря 2021, 15:18 Источник: alex-rozoff.livejournal.com

На максимуме развития угольной отрасли (перед нелепым Парижским соглашением 2016 года о климате) мировая добыча составляла около 8 миллиардов тонн в год. Этот горючий минерал крайне широко распространен по планете - от северного до южного полярного круга и посредине.

Только разведанные геологические запасы каменного угля - 9.4 триллиона тонн. Чисто арифметически при стабильном потреблении на "до-парижском" уровне, угля хватит более чем на 1000 лет. И это, даже не считая запасы бурого угля - которого на планете не меньше.

Сейчас, после давно предсказанного фиаско ВИЭ - мир схватился за угольное топливо, как за палочку-выручалочку, и вот - живем. Тепло и электричество есть...

Между прочим, уголь довольно универсален ...

Из него по технологически несложному процессу Фишера-Тропша, известному с 1923 года, можно получать синтетическое жидкое топливо. Во время Второй Мировой войны на этом "эрзац-бензине" работали автомобили стран Оси. В конце XX века "эрзац-бензин" производился в ЮАР.

Разумеется, уголь далеко не идеальное топливное сырье - но он удобен, пока мир не перешел на ядерную энергетику нового поколения. Именно на ядерную - а не на ветровую или солнечную, которые относятся к "нищевым" технологиям, и практика последних двух лет весьма недвусмысленно показала это...

Уголь переживает ренессанс:

Самое грязное топливо и главный источник парниковых газов в энергетике вновь пользуется бешеным спросом, несмотря на обещания всех стран мира сократить выбросы ради борьбы с глобальным потеплением. Однако не все так плохо - есть в росте потребления угля и хорошие новости для зеленой энергетики...

Как ни парадоксально, ренессанс угля и рекордные цены на природный газ в итоге рискуют лишь ускорить зеленую революцию:

Для того, чтобы запустить угольную электростанцию, европейской энергетической компании необходимо купить квоту на выброс парниковых газов. Чем больше выбросов - тем дороже. Так ЕС подталкивает промышленность и энергетику к переходу на зеленые рельсы.

Цена этих квот растет так быстро, что на последнем саммите 27 стран Евросоюза несколько его членов, включая Польшу, Чехию и Испанию, потребовали обуздать спекулянтов. Они уверены, что без вмешательства финансистов цена квоты на тонну выбросов углекислого газа не могла вырасти с 31 евро в начале года до 90 евро к декабрю. Причем только с начала ноября она прибавила аж 50%. Все это делает запуск угольных электростанций дорогим удовольствием.

Вдумаемся в сказанное...

ВИЭ уже обошлись налогоплательщику и потребителю в чудовищные суммы. При этом никакого толка от ВИЭ нет - пришлось снова обращаться к углю. И вот на потребителя нагружают очередные поборы в форме квот: т.е. потребитель, получая энергию с угольной станции, автоматически облагается нелепой данью в интересах "зеленоповоротных воров и оккупантов".

Еще не перевелись в глобальной экономике лоббисты, из-за которых мир снова будет наступать на энергетические грабли...

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