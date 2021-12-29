2022-й будет временем «приспособления мира к новой реальности»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

29 декабря 2021, 14:04 Источник: echo.msk.ru/blog/kremchukov

Лайки в интернете конвертируются в реальный протест с громадным понижающим коэффициентом. А при условии закрытия сервиса YouTube для большинства граждан лайки в качестве оружия протеста исчезнут. Перспективы, как сегодня принято говорить, весьма радужные.

В Госдуму прошли безликие «Новые люди» с непонятной целью и невнятным политическим потенциалом. Какого именно законодательства хотят эти «новые люди»? В интересах каких именно «новых людей»? И что там со «старыми»?

Экономика и доходы росли чисто статистически, а инфляция – абсолютно ощутимо

Продовольственный рост цен существенно опустошил карманы граждан и огорчил власть почти до испуга. Она прибегла к вертолетным выплатам социально уязвимым слоям населения. Решая тем самым и задачу помощи, и задачу повышения реальных доходов по Росстату.

Разовые выплаты как метод повышения доходов хороши с тактической точки зрения

Однако они, к сожалению, не имеют отношения к решению стратегической задачи – созданию миллионов рабочих мест с более высокой производительностью, а стало быть, и зарплатой.

С одной стороны, общество, кажется, приспособилось к жизни в пандемию, с другой – смертность за год почти удвоилась. Жалко до слез… Удручающе низкий энтузиазм масс в вопросе вакцинации и деликатность власти в вопросах принуждения людей к прививкам выявили исподнюю сущность сегодняшней России с ее консерватизмом, суеверием, подозрительностью и бесшабашностью.

Очевидно, что Путин чувствует свой народ на каком-то особом, иррациональном, бытовом, неполитическом, дворовом, невербальном уровне. Пока такое чувство живо, он – непобедим. Это к вопросу о продолжительности пребывания Путина у власти. Без иллюзий. Человек на вершине реальной власти редко руководствуется химерами и представлениями, характерными для фантазеров и романтиков из интернета.

В конце года Путин обострил диалог с Западом, выдвинув свою версию национальных стратегических интересов России для обсуждения с США и НАТО. Эти интересы выглядят пресловутыми красными линиями, о которых часто говорили в 2021-м. Говорили часто, но никто не решался эти линии прочертить. Путин решился...

Несмотря на очевидную эгоистичность наших геополитических интересов в версии Путина, представляется, что благодаря этой «новой искренности» произойдет прорыв в переговорах с США. Байден любит конкретику. Тем более что на смену миру без границ приходит мир санкционных ограничений и геополитических интересов всех крупных держав, прежде всего США, Китая и России.

Таковы реалии международных отношений эпохи холодной войны. Кстати, Москва и Пекин сейчас ближе, чем год назад.

2022-й будет временем приспособления мира к новой реальности – с возрожденными границами, нагнетанием гонки вооружений и робким нащупыванием взаимных компромиссов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости