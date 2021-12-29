Украина направила жалобу в стриминговый сервис

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29 декабря 2021, 13:21 Источник: masterok.livejournal.com

Ну как тут не вспомнить творчество Владимира Семеновича Высоцкого: «С уваженьем, дата, подпись.../Отвечайте нам, а то/Если Вы не отзовётесь/Мы напишем… в Спортлото!»

Эх, насколько же украинские власти привыкли жаловаться в разные международные и иные инстанции, разным президентам, да вообще везде, куда только можно. Такое ощущение, что они окончательно поверили в то, что им все должны и обязаны.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко возмутился образом украинской героини в американском комедийно-драмматическом сериале «Эмили в Париже». Ткаченко направил жалобу в компанию Netflix по поводу того, что персонаж изображавший украинку, воровал в магазинах, носил пеструю одежду и учил главную героиню как нарушать закон.

Компания Netflix ответила главе Министерства культуры Украины Александру Ткаченко на письмо:

«Об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи»

По словам Ткаченко, его оскорбляет то, что его соотечественница представлена воровкой, которая хочет получать всё бесплатно и боится депортации. Стереотипы об украинцах остались, констатировал чиновник. Поэтому он направил в стриминговый сервис жалобу.

Жаль только то, что министр не может сообразить, что если из кино убрать это, оно же из жизни не уйдет...

А помните недавно был уже скандальчик с наездом Украины на Netflix? Претензия была в том, что в английской версии фильма "Брат 2" слово "бандеровец" перевели как "украинский нацистский коллаборационист".

Так вот, вместо "Ukrainian Nazi collaborator" в английских субтитрах теперь значится "Banderite"...



Власти Украины тогда писали, что фильм содержит сцены, являющиеся унизительными для украинцев по национальному признаку, а также из-за некорректности демонстрации этого фильма во время агрессии на Востоке страны. В Украине "Брат 2" запрещено транслировать с 2015 года - из-за отношения героев к украинцам.

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