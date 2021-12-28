Америка сосредоточится на своих социальных проблемах

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

28 декабря 2021, 16:11 Источник: kssernik.livejournal.com

Барбара и ее сестра-близнец Дженна — дочери 43-го президента США Джорджа Буша и бывшей первой леди Лоры Буш. Они также внучки бывшего президента Джорджа Буша-старшего и Барбары Буш. Рост Барбары младшей 170, вес 54, выглядит в 40 лет на 27, идеально ровные зубы, пронзительные голубые глаза и упрямый англосаксонский подбородок.

У Хиллари Клинтон не получилось...

Она не предлагала ничего нового. Барбара Буш это модернизация закостеневших представлений о глобальной роли Америки в мире. Штаты и сейчас, вопреки навязываемым российской пропагандой штампам, не сюзерен, подавляющий вассалов — своих союзников по свободному миру. Это СССР так себя вёл в Восточной Европе, навязав чуждый любому свободному человеку коммунизм.

Весь «соцлагерь» существовал в тоталитарной антиутопии марксизма

Сейчас Америка отказывается от военного вмешательства в дела по дырам мира, вроде Афганистана, пусть стагнируют в средневековье, блюдя скрепы. В патриархальном обществе есть даже свои преимущества — уже частично доступны западные достижения, от мыла до прививок, что сокращает в разы смертность; но сохраняется высокая рождаемость. Демография цветёт...

Итак, Барбара Буш продолжит линию на невмешательство США вовне

Пусть Афганистан и Украина полагаются на себя. Соответственно, Америка сосредоточится на своих проблемах. Подъём здравоохранения, сокращение преступности, социальные гарантии, налоги на богатство. Этакая левизна в капитализме.

Барбара Буш закончила Йельский университет. Она социальная американская активистка, соучредитель и председатель правления некоммерческой организации Global Health Corps, поддерживающей здравоохранение в Африке и США. Боролась со СПИДом. Барбара выступает за равные права в обществе, в том числе для сексуальных меньшинств...

Пока сёстры Буш дистанцируются от политики, называя себя независимыми мыслителями

Но это лишь временный манёвр. Амбиции выходцев из клана Бушей проявят себя. Почему президентшей будет Барбара, а не Дженна? Имя Барбара для политики более подходящее, впрочем, это спорно. А вот трое детей у Дженны обозначают её приоритеты: главное это семья. У Барбары пока одна трёхмесячная дочь, родилась в сентябре.

Хотя можно выбрать сразу двух сестёр, почему нет? Одна голова хорошо, а две лучше! Впервые в мировой практике. Будут подменять друг друга в международных визитах, на встречах с президентом России на пресс-конференциях — и подставные двойники не нужны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости