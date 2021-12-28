«Плохо жил рабочий люд до революции, отчаянно и нестерпимо плохо»

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28 декабря 2021, 16:02 Источник: genby.livejournal.com

В описательной части жилья для рабочего класса, в основном применялось прилагательное "маленький". То ли Горький плохо владеет словом, то ли он нарочно пытается создать впечатление незначительности. Ну нельзя же так откровенно заниматься пропагандой описывая довольно богатую избу того времени.

"Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в слободе... Треть дома занимала кухня и отгороженная от нее тонкой переборкой маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети - квадратная комната с двумя окнами; в одном углу - кровать Павла, в переднем - стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу - вот и все."

Свободное время Павел решает-таки занять революцией...

На самом деле домик Власовых это типичная изба - пятистенок. Пятистенок довольно свежее изобретение XIX века, и считался большой, богатой избой. Такую мог построить только мастеровой хозяин (отец Павла), умеющий и любящий трудиться.

Но есть и отличия, снова смотрим описание Горького. "Большая комната - квадратная". И делаем план дома в том же масштабе, что и образец из 20-х годов. Шестиметровое бревно дает длину комнаты...

Маленький домик Власовых оказывается размером больше хрущевской двушки

23,6 квадратных метра на каждого жильца. Маленькая комната в 26 кв.м и маленькая кухня в 10,5 кв.м, больше чем любая комната и кухня в любой хрущевке. И это не считая чердака и подвала в кухне...

Что самое интересное - в романе нет слова "аренда". Это личное жилье отца Павла с личным земельным участком на берегу реки. И никакой арендной платы, коммуналки или налога на недвижимость. После потери всех кормильцев, никакой заботы об аренде нет.

Но увы, товарищ Павла, точнее «хохол из Канева», своими речами о революции туманит мозг 16 летнему оболтусу. Максимальное недовольство вызывает распоряжение дирекции завода об «улучшении жизни рабочих». На фабрике появляется объявление о том, что из каждого заработанного рабочими рубля дирекция будет вычитать копейку — на осушение окружающих фабрику болот.

1% налога от зарплаты на улучшение экологии приводит Власовых в ярость...

Позже, когда оба Власова попадают в тюрьму, тот же хохол переселяется к ним и, забирает их недвижимость себе.

Можно подвести итог

Вот о чем пишет Горький: Жизнь рабочих до революции была почти райской. Свой дом, 23 метра жилья на человека, гармонь (тогдашний музыкальный центр) и ружьишко. Никаких забот о добыче трудового рубля даже в 16 летнем возрасте. Через 30 лет, ютясь в бараках, о такой жизни можно будет только мечтать.

За 50 лет советской власти ничего не изменилось, кроме появления электричества, все стало только хуже. Даже с заплаты удерживали не 1%, а все 13%. Но никто за эти 13% митингов не устраивал. Ну и зачем нужна была революция от "хохлов из Канева"...

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