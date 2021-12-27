Право «поработителей мира» требовать гарантий, ничего не гарантируя

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27 декабря 2021, 11:51 Источник: chern-molnija.livejournal.com

На Большой пресс-конференции Путина корреспондент британского канала Sky News Диана Магней спросила, может ли президент России безоговорочно гарантировать ненападение на Украину.

Ну вот как Путину отвечать на вопрос британской корреспондентки?

Безоговорочно гарантируя, он зачем-то взвалит на ровном месте на Россию какие-то обязательства, притом что Великобритания, которую представляет данная корреспондентка, никаких обязательств на себя не берет… А если Путин ничего безоговорочно не гарантирует, то та же корреспондентка заявит:

«Ага! Значит, Россия собирается напасть на Украину!»

И ведь такой вопрос Путину задала корреспондентка не из миролюбивой Швейцарии, а из Великобритании! Не будем забираться в далекое прошлое, когда Великобритания нападала на всех подряд - даже в Крыму есть остатки кладбища британских солдат, которые что-то забыли под Севастополем...

Но уже в XXI веке Великобритания напала на Ирак и на Ливию!

Да еще года не прошло с того дня, когда британский эсминец умышленно вторгся в российские территориальные воды, что, вообще-то, вполне может быть поводом для войны. И лондонский режим подтвердил, что устроил умышленную провокацию, потому что не признает Крым российским.

Представьте, что российский военный корабль вторгся бы в британские территориальные воды в районе Фолклендских островов, а Путин заявил бы, что считает Фолкленды территорией Аргентины, выдавшей России разрешение на заход корабля в аргентинские воды возле аргентинских Мальвинских островов… Что бы по этому поводу сказали на канале Sky News? Не было бы это расценено как нападение России на Великобританию?

И после этого британская корреспондентка хочет, чтобы что-то безоговорочно гарантировала Россия?!

Может, это Великобритания, напавшая на Ирак и на Ливию и устроившая недавнюю провокацию у берегов Крыма, должна безоговорочно гарантировать, что больше ни на кого не нападет и не будет устраивать провокаций, грозящих войной?

Правда непонятно, кто именно в Великобритании может что-то гарантировать - премьер-министр, который сегодня один, а завтра другой, или королева, которая постоянно одна и та же, но при этом ни за что не отвечает. Да, и как Великобритания может безоговорочно гарантировать, что ни на кого не нападет, если она является членом НАТО?

Можно ли гарантировать ненападение на Украину...

Да как такое можно гарантировать безоговорочно? Мало ли что может случиться. Может, США попытаются разместить на Украине ракеты с ядерными боеголовками. Может, вооруженные британским оружием и обученные британскими инструкторами украинские каратели начнут зачистку Донбасса от «неправильного» населения...

Может, киевский режим решит по примеру Великобритании отправить военный корабль к берегам Крыма. А может, этот корабль обстреляет Севастополь. И если ответным огнем этот корабль будет потоплен, будет ли корреспондентка Sky News Диана Магней считать, что тем самым Россия напала на Украину, а Путин нарушил свои безоговорочные гарантии...

А может, Зеленский по примеру Порошенко направит в Крым диверсионный отряд, в результате чего будут убиты россияне...

Что можно гарантировать точно...

Можно гарантировать, что, если Россия не получит от "поработителей мира" удовлетворяющих ее гарантий безопасности, ей придется обеспечить свою безопасность самой. А если "поработители мира" хотят сделать из Украины источник опасности для России, они должны отдавать себе отчет в последствиях своих действий.

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