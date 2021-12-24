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24 декабря 2021, 16:30 Источник: masterok.livejournal.com

Чем примечателен Роман Абрамович? Он один из немногих, кто вообще не лезет и не лез в политику. А еще он один из не многих кто официально был привлечен к "общественно полезному труду" с финансовой нагрузкой на благо страны, а конкретно Чукотки...

Однако, все российские богатейшие люди очень напрасно пренебрегают широкой меценатской деятельностью, такой, которая и без пиара была бы видна многим людям. А то, обычно, на свет выходят вот такие вот новости, и когда-нибудь это им аукнется.

Казалось бы, пополнение авиапарка отечественным бизнесменом - это не новость. Однако на этот раз приобретение Абрамовича поставило своеобразный рекорд: им был куплен самый дорогой на российских просторах частный бизнес-джет.

Речь идёт о самолёте Boeing 787-8 Dreamliner, которых всего в мире насчитывается около 250 единиц. Наравне с моделью Boeing 787-9 он относится к категории «very VIP», которые отличаются они роскошными интерьерами и комфортабельностью. Известно, что таких бизнес-джетов компания Boeing изготовляет всего два-три в год. Приблизительная стоимость купленного самолёта - 350 миллионов долларов, или примерно 25,9 миллиарда рублей в пересчёте на нынешний курс. Таким образом, приобретённый Абрамовичем лайнер является самым дорогим российским бизнес-джетом на сегодняшний день.

Известны также некоторые детали касаемо технических характеристик Boeing 787-8 Dreamliner: так, например, максимальная дальность полета при загрузке в 25 пассажиров составляет 18 418 км, площадь салона — 224,4 кв. м. Вместимость борта оценивается в не более 50 пассажиров, из которых 10 мест предусмотрены для охраны, ещё 10 для обслуживающего персонала, а остальные 30 предназначены собственно для гостей.

Интересно, что данные бизнес-джеты довольно редко используются для частных авиаперелётов, и в своём большинстве Boeing 787-8 Dreamliner эксплуатируются международными авиакомпаниями для состоятельных пассажиров. Именно так начинал свой путь и самолёт, который приобрёл Роман Абрамович: лайнер с бортовым номером P4-BDL был построен в 2015 году по заказу частного авиаоператора из Швейцарии Privateair. Однако проработал там всего три года: в 2018-м компания была признана банкротом, а авиапарк начали распродавать.

Тогда-то российский бизнесмен и обратил на него внимание. Однако для начала его потребовалось переоборудовать, чтобы он отвечал требованиям нового владельца. Именно поэтому у него такая высокая стоимость: по данным редакции Novate.ru, первоначально его цена составляла 250 миллионов долларов, однако дополнительное оснащения лайнера по желанию Абрамовича стоила ещё примерно 100 миллионов. О деталях внутренней отделки информация отсутствует, однако фюзеляж воздушного судна не стали раскрашивать в яркие цвета, оставив в спокойных тонах - это нынешний тренд среди частных самолётов, да и внимания они таким образом меньше привлекают.

В публичном пространстве об этом приобретении узнали лишь на днях...

Дело в том, что на территорию Российской Федерации он прилетел только 18 декабря, а до этого продолжал оставаться в Швейцарии, в городе Базель, что в северо-западной части страны. На сегодняшний день он находится в московском аэропорту Внуково - именно там обслуживается отечественная частная авиация...

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