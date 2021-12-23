Вторая экономика мира в преддверии нового витка микроэлектронной эволюции

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23 декабря 2021, 14:51 Источник: taxfree.livejournal.com

Несколько лет назад часто можно было услышать заявления о том, что страны «Первого мира» якобы невероятно сильно зависят от производства высоких технологий в Китае. Порой эта точка зрения опиралась на откровенные спекуляции: например, КНР приписывали аж 80% объема от мирового производства чипов. Но это, если считать Тайвань частью Китая... а кто-то заявлял о том, что «в Америке и Европе некому работать на производствах».

Но как дела обстоят на самом деле?

В статье «Американская стратегия крушения Китая: как за одно десятилетие сломить вторую экономику мира» подробно описан процесс того, как КНР была в кратчайшие сроки вытеснена со своих позиций на мировом рынке микроэлектроники. Но описанные в материале события получили дальнейшее развитие:

Япония, США и Южная Корея расширяют национальное производство чипов на своей территории. Можно сказать, это контрольный удар, который не оставит Пекину никаких шансов на реванш в долгосрочной перспективе.

Тезисно статью можно расписать так:

- Первым ударом по КНР стала «арабская весна», в ходе которой Пекин лишился колоссальных инвестиций в регионе (и продолжает лишаться по сей день).

- Второй удар – гонка вооружений. Китай не мог игнорировать очевидную стратегическую угрозу и отреагировал самым предсказуемым образом – начал вооружаться, на чем и строился расчет Америки.

- Третьим ударом был полный подрыв китайской микроэлектронной промышленности. С 2018 года КНР потеряла половину своей доли рынка и продолжает терять ее дальше: без литографического оборудования Китай может выпускать только устаревшие чипы...

- Четвертый удар – это разрыв с Австралией и коронавирус, помноженные на некомпетентность и традиционные проблемы системы управления Пекина.

В 2018 году Китай был не просто лишен доступа к передовым технологиям производства чипов – Пекин в буквальном смысле спихнули в обочину в преддверии нового витка микроэлектронной эволюции. В течение последних лет ее пиком был техпроцесс 7-нм (КНР технологию его производства так и не получила), но буквально несколько дней назад Тайвань в лице компании TSMC запустил опытное производство 3-нм чипов. IBM еще в мае презентовали прототип чипа 2-нм, а теперь работают над уникальной технологией, которая в перспективе позволит преодолеть барьер в 1-нм...

Токио выделило $5,2 млрд из дополнительного бюджета страны на постройку нового завода TSMC и производств Micron и Kioxia.

Сенат Конгресса США выделил $52 млрд на развитие производства полупроводников в стране, а «Intel» прямо сейчас строит фабрики в Аризоне, которые будут введены в строй в 2024 году. Помимо этого проводится модернизация производства на заводе в Нью-Мехико, а в Тейлоре (штат Техас) возводится производственный комплекс Samsung. В свою очередь, в Финиксе (штат Аризона) будет построен комплекс тайваньской TSMC.

Ориентировочно в течение ближайших двух лет перечисленные производственные мощности заработают на полную, и уже к 2030 году США займут как минимум 30% бурно развивающегося мирового рынка микроэлектроники (в 1997 году она составляла 37%, в настоящее время – 12%, что связано с переносом производств в Китай, чья доля на пике составляла... 30% рынка).

В ближайшее десятилетие американская коалиция будет «засушивать» экономику Китая, чтобы избежать негативных последствий ее полного краха.

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