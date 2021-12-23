Введение «прецедентного права» повысит качество принятия судебных решений

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23 декабря 2021, 13:26 Источник: echo.msk.ru/blog/twentyidea

Квалификация и опыт некоторых судей в России могут существенно отличаться от требуемых стандартов, и следить за качеством принятия судебных решений на территории такой большой страны достаточно сложно.

Кроме того, существуют не только успешные судебные прецеденты, но и неразумные прецеденты, либо устаревшие прецеденты, которые всё равно продолжают использоваться. Именно поэтому следующим шагом, по мнению активиста и предпринимателя Дмитрия Давыдова, должно стать создание правовой системы для бизнеса, то есть переход к модернизированной системе прецедентного права в отношении конкретных гражданских и уголовных дел, наиболее распространённых в обществе.

Данную систему Давыдов называет «правовой системой бизнеса», ведь в конечном итоге усовершенствование гражданских правоотношений и уменьшение уголовных преступлений станет мощным импульсом развития бизнеса в любой стране.

Выработать прецеденты для правовой системы бизнеса предлагается на основе анализа множества однотипных дел, судебной практики в масштабах всей страны, а также с учётом принципов разумности и справедливости.

Согласно возможной реформе, на каждое уголовное преступление будет сформировано по несколько прецедентов, в отношении гражданских споров определят самые распространенные споры, и по ним подготовят прецеденты.

Там, где прецедент отсутствует, судьи будут действовать согласно существующей практике (в рамках толкования норм гражданского права). Со временем таких кейсов будет становиться все меньше, ведь база прецедентов будет только расти, и в будущем на любое дело суды будут иметь подходящие прецеденты. Даже на самые редкие дела будут существовать прецеденты. Судье останется лишь найти и применить его.



Здесь логично возникает вопрос: «а кто же эти прецеденты будет формировать?»

Для анализа всех российских судебных дел и всей лучшей мировой судебной практики, по задумке Давыдова, привлекут наиболее опытных судей, заслуженных ученых и известных практикующих юристов. Каждый член рабочей группы должен будет ставить подпись на утверждённом им прецеденте, что будет означать, что он несет личную ответственность за своё решение и, следовательно, будет очень тщательно проверять разумность своих выводов.

После этого прецеденты будут помещаться в электронную базу, которая станет обязательной для следственных органов и судей при расследованиях и принятии решений по аналогичным делам.

Доступ к данной базе будет свободный для любых заинтересованных лиц

Важно подчеркнуть, что предлагаемые меры решат сразу две проблемы — низкое качество инвестиционного климата в России, а также загруженность судов. Благодаря прецедентам судьи смогут рассматривать гораздо больше дел, не теряя в качестве. В свою очередь в государственный бюджет увеличатся поступления от государственных пошлин, и у государства возникнет возможность существенно поднять судьям заработную плату...

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