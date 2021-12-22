США задумали лишить себя надежного заработка

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22 декабря 2021, 18:26 Источник: alexkolos.livejournal.com

Когда выходишь на улицу и смотришь как спокойно ходят люди, ощущается приближение праздника. Люди покупают елки, украшают свои квартиры, и ничего не намекает о будущих проблемах. А между прочим новый год готовит неприятные сюрпризы. Так россияне могут остаться без новых смартфонов …

Дело в том, что Джо Байден со своей администрацией сидит и выдумывает, какие бы еще санкции ввести в отношении России. Так вот “санкции из ада” предусматривают возможность запрета экспорта в Россию смартфонов. Еще в этом списке фигурирует запрет на поставки самолетов и компонентов для производства автомобилей. Об этом пишет агентство Reuters.

Но если производство самолетов и автомобилей мы худо-бедно возрождаем, то со смартфонами у нас вообще никак...

Первая мысль, которая мелькнула в голове, это рвануть в ближайший магазин и купить штук 10 новых смартфонов. Если денег нет, то можно взять в кредит. Ведь если такой запрет введут, то ведь потом можно будет все продать втридорога! Или наоборот прикупит старый добрый дисковый телефон? Вот подарок будет для Ростелеком…

Но потом стал рассуждать. Ведь есть Китай, а он обязательно не оставит нас в трудной ситуации. Наверняка отгрузит нам всяких Xiaomi и Huawei. Возможно больно будет только фанатам «яблочной продукции». Но и тут не все так однозначно.

Вся последняя политика коллективного запада, это экономика потребления!

Все эти буржуи стали лучше жить благодаря тому, что россияне стали покупать в неограниченных количествах их шмотки, машины, те же смартфоны, и еще отдыхать на их курортах. То есть теперь они хотят просто так взять и лишить себя заработка? Неужели они на это пойдут? Вот сильно сомневаюсь в этом! Ну не взять янки нас голыми руками!

Хотя судя по статистике, продажи смартфонов в России в этом году впервые с 2017 показали отрицательную динамику. Реализация "умных гаджетов" упала на 7% по сравнению с прошлым годом.

А может это уловки хитрых маркетологов? Напугать россиян, что не будет у них новых смартфонов, а там глядишь и продажи подскочат?

В общем вот такая ситуация! Хоть рисуй плакат “Руки прочь от Украины” и выходи на протест. Цирк да и только!

Ну что друзья, как думаете, надо запасаться новыми смартфонами...

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