Покупательная способность доходов прибалтов и россиян

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22 декабря 2021, 12:07 Источник: genby.livejournal.com

Время от времени прибалты начинают рассказывать о своей прекрасной жизни хвастаясь скидками на картошку в дискаунтере "Лидл". Их даже не смущает, что немецкий дискаунтер в Латвии работает всего год. Как они жили до появления "Лидла", закупаясь в обычных торговых сетях, непонятно...

Да иногда там встречаются замечательные скидки, но хвастаться скидками в дискаунтере "Mere" в прибалтийских странах, в России больше известным под названием "Светофор", как то совсем некрасиво. Я представляю, что мне напишут украинцы, если я начну хвастаться скидкой на картошку в Дикси, но прибалтов это не останавливает.

Продукты это большая часть бюджета - только это не все траты бюджета...

Есть траты на транспорт, жилье, медицину, развлечения, учебу. В каждой стране свои цены. Раз в три года, сотни экономистов под эгидой ВБ и МВФ проводят очередной раунд сравнения сотен наименований продуктов и услуг, вычисляя покупательную способность валют разных стран.

Все вместе это называется паритет покупательной способности

Но минус этих вычислений ППС, уже немного устаревшие сведения. Чтобы получить мгновенный снимок ППС на сегодняшний момент проще всего использовать "индекс бигмака". Он не только показывает цены на приготовленные хлеб, мясо, овощи, но включает в себя аренду, коммунальные услуги, стоимость рабочей силы, стоимость логистики и много прочего.

Это чистая покупательную способность в 11 широких разделов человеческой деятельности в сотне стран. Причем бигмак делается по единой рецептуре с минимальными отклонениями и его стоимость прекрасно отражает нынешнюю покупательную способность валюты, четкая реакция на инфляцию, позже подтверждается раундом сравнения покупательный способности валют от ВБ.

Жители Латвии любят хвастать высокими зарплатами брутто...

Рассказывая сказки про полторы тысячи евро, полностью умалчивают о своих налогах. В сравнении с ними средний российский доход в 40402 рубля (3 квартал 2021 года), смотрится довольно невзрачно. Типа всего 480 евро. Даже в Москве, всего каких-то 87014 рублей. Для прибалтов - это смешные 1050 евро.

Между тем достаточно зайти на сайт латвийской статистики и посмотреть доходы латышей. Там для всей Латвии - 630 евро, для Риги — 750. И как-то их 630 евро против российских 480, уже не выглядят чем-то запредельным. Особенно при сравнении 2 столиц: 1050 в Москве и бедных рижан с 750 евро.

Но настоящим шоком выглядит сравнение покупательной способности в бигмаках: в Риге Биг Мак стоит 3,05 евро, в России - 135 рублей, или 1,67 евро

В принципе, с небольшими изменениями ту же операцию по покупательной способности можно провести с Эстонией и Литвой. В Таллине Биг Мак стоит 3,40 евро, в Вильнюсе - 2,90 евро. Там ситуация будет получше, чем в Латвии. Но изменения минимальны.

Везде в Прибалтике живут хуже, чем в России

Кстати, бигмак на Украине уже стоит 68 гривен или 183,6 рубля. Самое прикольное, что украинский бигмак весит 205 г, а российский - 280 г. Украинцы даже тут умудряются "подрезать" своих граждан. Вместо стандартных для бигмака 7,6 унций(220 г) на 15г меньше...

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