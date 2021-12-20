В НАТО отказались обсуждать чьи-то “гарантии безопасности”

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20 декабря 2021, 18:12 Источник: prostopasha1914.livejournal.com

После выдвижения Россией требований о "гарантиях безопасности", которые правильнее назвать ультиматумом, реакция США и НАТО оказалась вполне предсказуемой. Если тезисно, она оказалась такой...

Ялты-2 не будет...

1. Республиканцы Конгресса США выдвинули новый проект санкций против СП-2, который будет проголосован в январе.

2. Байден заявил заявил, что проект российского Договора о безопасности в Европе, который предусматривает: прекращение членства соседей России в НАТО, прекращение помощи Альянса Украине, и который Россия готова обсуждать только с США - "может обсуждаться только со всеми союзниками США в Европе, и ни с кем больше".

3. Глава НАТО Столтенберг вообще отказался обсуждать с Россией её предложения о “гарантиях безопасности”, поскольку "они, по сути, представляют собой разделение сфер влияния в Европе".

О требованиях Москвы Столтенберг высказался и в интервью изданию "Journal de Dimanche". Йенс выступил категорически против проведения конференции с Москвой "для обсуждения ее требований". Он заявил, что "Сама идея того, что отдельные государства, мнящие себя “великими”, будут диктовать свою волю странам Европы, является неприемлемой".

И последняя цитата:

«Мы никогда не пойдем на компромисс в отношении безопасности своих союзников или права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский Заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года. С тех пор Россия напала на Украину, аннексировала Крым, нарушила договоры о контроле над вооружениями, разместила в Европе ракеты с ядерным зарядом и продолжает вмешиваться в политическую жизнь своих стран-членов".

4. Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс пошел еще дальше и предложил Альянсу установить военное присутствие в Болгарии и Румынии...

Для начала - два контингента по 1,5 тыс. бойцов...

И дело здесь, разумеется, не в количестве, а в самом факте. Как выразился генерал, "В случае чрезвычайных ситуаций они будут действовать как командные пункты или как плацдарм по дальнейшему укреплению Альянса".

В общем, действия руководства России традиционно вызывают результат, обратный ожидаемому...

И еще. Уолтерс также пообещал, что Штаты вдвое усилят спутниковое наблюдение за перемещениями российских войск. Так что неожиданностей не будет - какое бы решение Россия не приняла.

На фото: Главком НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс

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