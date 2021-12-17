Транзит российского угля через Латвию вырос втрое

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17 декабря 2021, 15:08 Источник: colonelcassad.livejournal.com

В ноябре 2021 года через три крупнейших латвийских порта — Рижский, Вентспилсский и Лиепайский — перевалили 489 тыс. тонн угля, что на 194% больше показателей прошлого года за тот же месяц. Об этом заявили в Министерстве транспорта Латвии.

Как сообщили в ведомстве, восстановление потока грузов угля через Латвию «в очередной раз подтверждает значимость латвийского транзитного коридора и привлекательность портов для бизнесменов из России, росту также способствует мировая конъюнктура на рынке энергетических ресурсов».

«В то же время мы должны осознавать, что портам и всем участникам логистического процесса необходимо активно работать над привлечением альтернативных грузов — диверсификацией грузов, а также продолжать работу по увеличению добавленной стоимости в портах», — подчеркнул министр транспорта Талис Линкайтс.

Ранее бывший вице-президент и член правления «Латвийской железной дороги» Айварс Стракшас высказал предположение, что правительство Латвии сознательно отдает России потоки транзитных грузов, которые идут через порты Риги, Вентспилса и Лиепаи.

Опять же к вопросу о необходимости развивать собственные торговые порты - совершенно незачем, давать наживаться на транзите враждебным государствам.

В данном случае, вполне понятно, что в Вентспилс и Лиепаю везти дешевле, удобнее и быстрее (особенно если это уголь с Донбасса), нежли гнать уголь в Усть-Лугу, а текущая ситуация с газом и углем в Европе позволяет получать хорошую маржу, но попутно с сокращением транзита через Прибалтику из Белоруссии, надо продолжать работать и над сокращением транзита через Прибалтику из России, развивая свою транспортную и портовую инфраструктуру.

P.S.

Сама Латвия, несмотря на болтовню про "российскую агрессию", как выясняется, очень довольна транзитом "агрессорского угля" через свои порты.

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