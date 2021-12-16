Окружной дом офицеров снова «украсил» барельеф генералиссимуса

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16 декабря 2021, 16:09 Источник: historical-fact.livejournal.com

В Екатеринбурге вытащили из пыльного подвала и вернули на фасад Окружного дома офицеров барельеф И.В. Джугашвили (Сталина). Соскучились по «чисткам», наверно, любители «эффективного» горского сапога...

«Это наша история», – вещают прохожие...

Только в годы т.н. «большого террора» 1937-1938 годов, из-за страха потерять личную власть, перед самой Великой Отечественной войной были расстреляны:

Маршалы – 3 из 5.

Командармы – 14 из 16.

Комкоры – 58 из 62.

Комдивы – 122 из 201.

Флагманы флота 1 ранга – 2 из 2.

Армейские комиссары 1 ранга – 2 из 2.

Армейские комиссары 2 ранга – 15 из 15.

Корпусные комиссары – 25 из 28.

Бригадные комиссары – 34 из 36.

Расстреляны 8 заместителей наркома обороны.

68 из 85 членов Военного совета при наркоме обороны.

Начальники 13 военных академий.

В бригадном звене армии репрессировано 373 командира.

В дивизионном звене – 222.

В корпусном звене – 93.

В высшем звене – 41.

Всего в должностях от комбрига до маршала – 412 человек.

Полковников расстреляно 379.

Расстрелянных офицеров РККА от подполковников и ниже – вообще без счёта...

В.М. Скрябин (Молотов) на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 года весомо докладывал делегатам: «Задания второй пятилетки в области промышленности и транспорта выполнены досрочно».

Все бурно и продолжительно аплодируют. Большой террор дышит в затылок, дурацких вопросов никто не задаёт; в стране полный порядок. Идём от победы к победе.

На том же XVIII съезде И.В. Джугашвили (Сталин) сообщает, что в сравнении с 1913 годом советская промышленность выросла на 908,8%, в то время как промышленность Германии достигла лишь 131,6%:

«Наша промышленность выросла в сравнении с довоенным уровнем более чем в девять раз, тогда как промышленность главных капиталистических стран продолжает топтаться вокруг довоенного уровня, превышая его всего лишь на 20-30%».

Честная дореволюционная статистика говорит, что перед Первой мировой войной доля России в мировом промышленном производстве составляла 5,3%, в то время как доля Германии – 15,7%. Отстаём в 2-3 раза, но при этом относительные темпы роста России были уже втрое выше германских.

Если бы слова Сталина про 9-кратный рост были правдой, это значило бы, что к 1939 году СССР по промпроизводству обогнал Германию если не втрое, то вдвое уж точно. Проходит два с половиной года, и 6 ноября 1941 года (уже сдан Киев, а Ленинград в блокаде) тот же Сталин объясняет, что у Гитлера много больше нашего танков и самолётов – чем и объясняются временные неудачи… Вот те раз! А где же 908,8% промышленного роста, который откровенно сфокусировался на подготовке к победоносной войне?

Где, где… В пропаганде!

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