США испытали мощный боевой лазер в Аденском Заливе

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16 декабря 2021, 15:39 Источник: fonzeppelin.livejournal.com

В Аденском Заливе десантный корабль-док ВМФ США USS LPD-27 "Портленд" провел испытания 150-киловаттного боевого лазера. Лазерная установка LWSD Mark 2 Mod 0 (Демонстратор Лазерной Системы Вооружения) представляет собой развитие системы AN/SEQ-3 Laser Weapon System (LaWS), разработанной в 2014 году компанией Kratos Systems.

Это инфракрасный оптоволоконный излучатель, получающий излучение от множества расположенных под палубой лазерных модулей, и фокусирующий его на цели с помощью системы зеркал.

Исходный прототип 2014 года имел максимальную мощность в 30 киловатт. Современная система превосходит его в 5 раз: ее максимальная мощность 150 киловатт. На состоявшихся испытаниях, лазер «Портленда» успешно уничтожил надводную цель (беспилотный катер), имитировавшую атаку на корабль.

Программа LWSD — это следующий после LaWS шаг в американской программе разработки корабельных оборонительных лазеров. Главной задачей лазерного вооружения видится быстрое и экономичное ослепление и/или уничтожение небольших разведывательных и ударных беспилотников: слишком дешевых, чтобы оправдать применение зенитных ракет, но способных действовать из-за пределов досягаемости автопушек.

Лазеры в этом плане представляются особо эффективными:

«Боезапас» лазера ограничен только подачей питания, стоимость выстрела минимальна, а самофокусировка на оптике цели позволяет эффективно и надежно ослепить дрон с большой дистанции.

Окончательной целью программы флотских лазеров США является HELCAP (Проект Высокоэнергетического Лазера для Парирования Противокорабельных Крылатых Ракет). Программа предполагает создание лазера мощностью в сотни киловатт/мегаватт, способного эффективно уничтожать атакующие противокорабельные крылатые ракеты.

Адмиралы США видят в программе лазерного оружия главную надежду на решение проблемы защиты от гиперзвуковых ракет. И надо отметить: в отличие от довольно-таки неопределенной программы разработки американского гиперзвука и провала программы флотского рейлгана, с лазерами у янки дела идут очень даже хорошо.

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