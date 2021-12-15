Структура «новой нормальности» еще не создана, но обладает системными признаками

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15 декабря 2021, 13:34 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Чем отличается ситуация в России и в Европе в плане продвижения «новой нормальности»? И почему у нас еще есть шанс выскочить из нее, а у европейцев — уже нет?

На сугубо понятийном уровне без сложных определений можно сказать следующее: любая система, находящаяся в процессе трансформации, крайне уязвима именно на «переходе».

Старая структура уже разрушена, новая — еще не создана

Для осуществления перехода всегда требуется выполнение ряда условий. Обычно они делятся на необходимые (без которых переход невозможен) и достаточные (которые фиксируют достигнутый результат).

Выбранный проект перехода через «пандемию» позволяет обозначить два его ключевых условия реализации

Необходимое условие — проведение массовой вакцинации как условия для получения «вакцинных» паспортов. ВОЗ обозначила порог в 80% прошедших вакцинирование, так как оставшиеся 20% неохваченных в таком случае превращаются в маргинальных изгоев, неспособных оказать сколь-либо существенное влияние на процесс.

Конечно, и 20% — это очень мощная сила, но только, если они организованы и структурированы. И обладают четко артикулируемым альтернативным проектом — пусть даже рамочным...

В целом эта задача по Европе выполнена...

Достаточное условие — это создание системы «цифровых паспортов». Именно системы, когда человек без такового практически обречен на маргинальное существование с минимально доступным набором социальных сервисов. Причем они сокращаются и в пределе обращаются в ноль. В Европе тоже все уже в «полном порядке», система почти структурировалась, лазеек все меньше, и они успешно и достаточно быстро закрываются.

В сложившихся обстоятельствах структура «новой нормальности» не создана окончательно, но она обладает всеми системными признаками, и в первую очередь — точкой устойчивости, вокруг которой и колеблется. Теперь, чтобы вывести ее из равновесия, нужно затратить очень большой ресурс, которого у протестующих просто нет. Именно поэтому Европа — всё.

С Россией всё не так. Вакцинация у нас не проведена как это требуют владельцы проекта «новой нормальности». Для отчетности и повышения показателей вводят в оборот понятие «коллективный иммунитет», но это серьезное отступление от техзадания.

Нужен не отчет, а реальный результат

При этом низкие темпы вакцинации позволяют достаточно уверенно говорить о том, что уже примерно к маю 2022 года возникнет равновесие — число подлежащих ревакцинации (и теряющих без нее право на оцифровывание) сравняется, а затем будет опережать число вновь вакцинированных. Возникнет сложная динамическая система. Это означает, что необходимое условие не выполнено и находится в зоне риска по выполнению.

QR-коды применяются, но крайне хаотично и несистемно. Что позволяет их массово игнорировать. Нет структуры — система неустойчива и рискует развалиться...

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