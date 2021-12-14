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14 декабря 2021, 20:21 Источник: olegmakarenko.ru

По поводу борьбы стихийных художников с коммунальщиками, в ходе которой одни нарисовали на стене портрет Достоевского, а другие этот портрет закрасили, а третьи потом портрет снова отмыли от краски.

Если кратко, то автор рассказывает, что вынужден был переехать в Москву, поскольку там работает система согласования размещения картин на стенах домов. В городах за пределами Москвы не спешат заниматься вопросами уличного искусства, хотя можно было бы просто перенять московскую модель...

Либо вовсе принять федеральный закон, регулирующий размещение работ уличных художников по всей стране...

Конкретно в случае с Достоевским и другими проектами Олега Лукьянова всё осложняется тем, что по сути это просто переводные картинки, наносимые с помощью технологии «urban-фреска». Что-то вроде печати на стенах домов (та же фреска с Достоевским – это известный портрет художника Перова).

Таким образом можно размещать и оригинальные работы, выполненные под конкретное место, и копировать уже существующие, экономя на услугах художников-монументалистов и оформителей.

Копировать красивые картинки из Интернета, разумеется, гораздо проще, так что традиционные уличные художники и искусствоведы критикуют подобную технологию и практику, называя её китчем.

Превращать наши города в галерею репринтов навряд ли нужно...

Тем не менее, в каких-то случаях могут оказаться вполне уместны и скопированные, неоригинальные картины, если они хорошо подходят к данному месту, украшают его и не вызывают особых возражений у публики.

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