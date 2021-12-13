Убыль государствообразующего народа России

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13 декабря 2021, 16:33 Источник: zavtra.ru/blogs

Сегодня Россия переживает демографический упадок, не воспроизводит себя численно. В особенности это вызывает тревогу в отношении станового хребта нашей страны, ее естественной скрепы – государствообразующего русского народа, составляющего пока что свыше 80% населения.

На фоне роста отдельных народов России (например, тувинцев, чеченцев, ингушей и др.) русские сокращают естественный прирост. Если это положение не исправить в обозримом будущем, не увеличить абсолютное и, главное, относительное количество русских, то Россию ожидает печальная участь Советского Союза.

Россия обладает огромной территорией и несметными природными богатствами, отнять и поделить которые есть очень много желающих в мире. А хранит и защищает все это наследие всего-навсего 2% от всех жителей Земли. Причем единственный народ, без которого Россия немедленно перестанет существовать, – это русские. Таким образом, все население России, все обитающие в ней народы прямо заинтересованы в демографическом росте русского этноса, заменить который в качестве государствообразующего, в качестве основного хранителя и защитника страны сегодня не может никто.

Как решить эту задачу? Исследование проблемы, знакомство с трудами ученых демографов, психологов и т.д. позволяет предложить следующее...

Sublata causa – tollitur effectus. Устраните причину – пройдет и следствие, говорили древние. Причины демографического упадка русских в порядке значимости таковы:

1. Ложные моральные и идеологические установки в обществе.

2. Материальные трудности, материальные факторы.

3. Неправильное законодательство в области семьи, материнства, отцовства, детства.

4. Работа враждебных России сил, демографическая война.

5. Физическая и моральная деградация мужчин.

6. Физическая и моральная деградация женщин.

7. Эмиграция.

8. Последствия раскрестьянивания и урбанизации.

9. Последствия войн и революций.

10. Последствия краха СССР.

Мы не властны над прошлым и не можем бывшее сделать небывшим...

Поэтому среди названных причин отчетливо выделяются последние четыре, исправить которые не представляется возможным: убитых, уморенных не вернешь, нерожденных ими детей ниоткуда не возьмешь и большую часть эмигрантов уже не возвратить обратно...

Но мы можем извлечь урок и уберечь Россию от новых потрясений – революций, в первую очередь, а также неуспешных войн, особенно оборонительных (поскольку мир без войн в принципе невозможен, то уж лучше вести успешные агрессивные войны, чем какие-либо иные). Однако причины 1-6 вполне поддаются грамотному воздействию, «лечению», их-то нам и необходимо преодолеть.

Приоритетность действий определяется приоритетностью причин демографического упадка:

1. Пропаганда и агитация, контрпропаганда.

2. Изменение законодательства.

3. Работа с властными структурами, начиная с президента и правительства и кончая губернаторами.

4. Работа с женскими консультациями, роддомами, репродуктивными центрами и клиниками, а также ЗАГСами.

5. Разоблачение и вытеснение из России вражеских организаций – участниц демографической войны, чья цель – способствовать снижению рождаемости и/или изменению этнодемографического баланса в нашей стране.

6. Поддержка русских семей, особенно многодетных, продвинутых, могущих служить примером обществу.

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