Будущие проблемы городов, расположенных на двух берегах Днепра

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10 декабря 2021, 14:41 Источник: politichanka.livejournal.com

Старый дедуля Байден при всём своем Альцгеймере все-таки понимает, что лучшим выходом для нищей и разрушенной Украины будет ее разделение на две части. Но мало кто понимает геополитическое положение Украины, поэтому все предлагают разделить её по Днепру.

Казалось бы, это логично: естественная водная артерия проводит четкую границу. Но проблема заключается в том, что многие города Украины расположены на двух берегах Днепра: Киев, Черкассы, Кременчуг, Днепродзержинск, Днепропетровск, Запорожье, Херсон.

Если разделять Украину по Днепру, то половина этих городов будет в России, а половина - непонятно где. Уже был неудачный пример с Западным и Восточным Берлином.

Поэтому разделять нужно не по Днепру, а по Южному Бугу

Южный Буг - это третья по величине река на Украине. И она четко отсекает «бандеровские» западные области (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Мукачава и т.д.), то есть всю ту «Западенщину», которая ненавидит Россию. Вот так на карте приблизительно выглядит разделение Украины по Южному Бугу:

Остается вопрос - что делать с Одессой...

«Жемчужина у моря» является достаточно русским городом. Если делить четко по Южному Бугу, то останется вместе с «Западенщиной», что нехорошо...

Но есть вариант: просто присоединить всю Одесскую область к Приднестровью...

Бессарабия когда-то была территорией Молдовы, так что с этим проблем не будет. Бессарабия довольно близко расположена к Проливам, что имеет стратегическую ценность. То есть должен быть наземный путь в Приднестровье.

А те, кто живет на Левобережной части Южного Буга, пусть и остаются на своей «Западенщине»...

И Крыму будет хорошо, как раз восстановится железнодорожное и автомобильное сообщение в Москву напрямую через территорию Украины, а не в объезд через Крымский Мост.

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