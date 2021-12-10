Еще два списанных «американских корыта» приплыли в Одессу

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10 декабря 2021, 13:33 Источник: bmpd.livejournal.com

Вечером 6 декабря 2021 года в Одессе состоялась официальная церемония включения в состав военно-морских сил Украины двух бывших американских сторожевых катеров береговой охраны типа Island, переданных США по программе военной помощи.

На церемонии, приуроченной к 30-летию вооруженных сил Украины, присутствовали министр обороны Украины А.Резников и командующий ВМС Украины контр-адмирал А.Неижпапа. По видеотрансляции с приветствием обратился президент Украины В.Зеленский.

Утром 7 декабря на обеих катерах были торжественно подняты украинские флаги. Бывшему сторожевому катеру WPB 1307 Ocracoke, 1986 года постройки, дали новое украинское название Р 192 «Суми». WPB 1331 Washington(1989) - переименовали в Р 193 «Фастiв» (1989).

Ранее в 2019 году аналогичным образом в Одессе «переименовали» 2 катера, Р 190 «Словянськ» (бывший WPB 1321 Cushing) и Р 191 «Старобiльск» (бывший WPB 1323 Drummond).

Передача катеров типа Island Украине в порядке американской военной помощи осуществляется на безвозмездной основе в рамках программы министерства обороны США по реализации избыточного военного имущества Excess Defense Articles (EDA).

Однако украинская сторона в соответствии с принятой практикой оплачивает расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку катеров. Также не бесплатна и подготовка личного состава. Известно, что тогда это обошлось Украине 10 млн долл за первую пару катеров.

Последние оба катера были формально переданы Украине в январе 2021 года в Балтиморе, где затем проходили обучение украинские экипажи. 8 ноября 2021 года оба катера на борту американского транспортного судна Ocean Grand были отправлены из Балтимора в Одессу, куда прибыли 23 ноября.

Как и два первых полученных в 2019 года Украиной катера типа Island, два переданных теперь катера сохранили на баке лафет американской артиллерийской установки Mk 38 с ручным наведением, но при этом сами устанавливавшиеся на эти лафеты 25-мм автоматические пушки М242 не передавались.

Катера Р 190 «Словянськ» и Р 191 «Старобiльск» были вооружены установленными уже в Одессе на лафеты установок Mk 38 одноствольными 25-мм автоматическими пушками М-110, изъятыми из старых советских спаренных корабельных установок 2М-3М. Видимо, катера Р 192 «Суми» и Р 193 «Фастiв» получат аналогичное вооружение.

Ранее командование ВМС Украины заявляло, что суммарно оно планирует получить от США 7 катеров типа Island, которые будут сведены в отдельный дивизион патрульных катеров с базированием в порту Южный (в Малом Аджалыкском лимане в 30 км восточнее Одессы), в котором должна быть построена соответствующая инфраструктура...

Сторожевые катера типа Island (также известны как 110-футовые) строились для береговой охраны США верфью Bollinger Shipyards с 1985 по 1992 годы в количестве 49 единиц (WPB 1301 - WPB 1349). Катера имеют стальной корпус и алюминиевую надстройку, полное водоизмещение 168 т и длину 110 футов (34 м). Двухвальная дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л.с. обеспечивает скорость полного хода до 29,5 узлов. Автономность 5 суток. Экипаж 16 человек (включая двух офицеров).

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