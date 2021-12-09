В Москве вялотекущий скандал из-за указателей на «языках мигрантов»

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9 декабря 2021, 15:10 Источник: olegmakarenko.ru

На станциях метро «Лесопарковая» и «Прокшино» в виде эксперимента сделали указатели на иностранных языках, чтобы наши гости из Азии, которые часто бывают там по дороге в миграционный центр, могли ориентироваться с комфортом. Это мировая практика...

К примеру, в метро Нью-Йорка есть надписи на русском языке (на фото)

Представитель по правам человека, однако, полагает, что указатели на языках мигрантов надо убрать, чтобы сделать некомфортной работу в России без знания русского языка.

И действительно: ни Европа, ни США никак не могут служить примерами грамотной миграционной политики. В последние десятилетия они развели у себя «полный интернационал», который на одном континенте вылился в этнические гетто и этническую преступность, на другом — в жуткое движение BLM.

Наверное, следует чётко различать три группы пассажиров: коренных жителей, гастарбайтеров и туристов

Если в стране есть коренные жители, говорящие на отдельном языке...

Если этот язык для них первый, значит этот язык должен быть государственным — или в регионе, где эти самые жители компактно живут, или во всей стране. В России так и есть: во многих наших регионах государственных языков больше одного. Напротив, некоторые республики бывшего СССР проводят откровенно варварскую политику, не делая русский язык государственным, принуждая живущих там русских учить местные вымирающие языки.

Если в страну массово едут туристы...

Правила вежливости и здравого смысла требуют создания вдоль туристических маршрутов указателей на туристических языках: где-то на английском, где-то на китайском, например. Туристы приезжают, оставляют нам деньги, потом уезжают с хорошими воспоминаниями о России. При грамотной организации процесса любой стране они только на пользу...

Если же в страну едут мигранты-гастарбайтеры...

А если ещё и с прицелом получить вид на жительство или гражданство, они должны изначально принимать всю культуру новой страны — включая, разумеется, и язык. Разумно проверять это прямо на границе: мигрант должен сносно говорить на русском, уметь читать документы на русском языке, иметь базовое представление о нашей культуре и явно декларировать готовность следовать нашим традициям. В конце концов, когда русские едут куда-то работать, при получении визы от них обычно требуют знания местного языка.

Гастарбайтер, который не может прочесть указатель на кириллице — или явный, или потенциальный преступник

Мне кажется, если и делать указатели на языках стран, из которых к нам едут рабочие мигранты, так только для того, чтобы повесить рядом видеокамеру, и автоматически сканировать лица тех, кому эти указатели нужны...

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