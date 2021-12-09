В Москве вялотекущий скандал из-за указателей на «языках мигрантов»

На станциях метро «Лесопарковая» и «Прокшино» в виде эксперимента сделали указатели на иностранных языках, чтобы наши гости из Азии, которые часто бывают там по дороге в миграционный центр, могли ориентироваться с комфортом. Это мировая практика...
К примеру, в метро Нью-Йорка есть надписи на русском языке (на фото)
Представитель по правам человека, однако, полагает, что указатели на языках мигрантов надо убрать, чтобы сделать некомфортной работу в России без знания русского языка.
И действительно: ни Европа, ни США никак не могут служить примерами грамотной миграционной политики. В последние десятилетия они развели у себя «полный интернационал», который на одном континенте вылился в этнические гетто и этническую преступность, на другом — в жуткое движение BLM.
Наверное, следует чётко различать три группы пассажиров: коренных жителей, гастарбайтеров и туристов
Если в стране есть коренные жители, говорящие на отдельном языке...
Если этот язык для них первый, значит этот язык должен быть государственным — или в регионе, где эти самые жители компактно живут, или во всей стране. В России так и есть: во многих наших регионах государственных языков больше одного. Напротив, некоторые республики бывшего СССР проводят откровенно варварскую политику, не делая русский язык государственным, принуждая живущих там русских учить местные вымирающие языки.
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Если в страну массово едут туристы...
Правила вежливости и здравого смысла требуют создания вдоль туристических маршрутов указателей на туристических языках: где-то на английском, где-то на китайском, например. Туристы приезжают, оставляют нам деньги, потом уезжают с хорошими воспоминаниями о России. При грамотной организации процесса любой стране они только на пользу...
Если же в страну едут мигранты-гастарбайтеры...
А если ещё и с прицелом получить вид на жительство или гражданство, они должны изначально принимать всю культуру новой страны — включая, разумеется, и язык. Разумно проверять это прямо на границе: мигрант должен сносно говорить на русском, уметь читать документы на русском языке, иметь базовое представление о нашей культуре и явно декларировать готовность следовать нашим традициям. В конце концов, когда русские едут куда-то работать, при получении визы от них обычно требуют знания местного языка.
Гастарбайтер, который не может прочесть указатель на кириллице — или явный, или потенциальный преступник
Мне кажется, если и делать указатели на языках стран, из которых к нам едут рабочие мигранты, так только для того, чтобы повесить рядом видеокамеру, и автоматически сканировать лица тех, кому эти указатели нужны...
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