Международная торговля — забава для мирного времени

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7 декабря 2021, 18:40 Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

«Мы подготовили чертовски агрессивный пакет санкций», - так характеризует готовящиеся ограничения против России собеседник CNN в Белом доме. В самом радикальном, «ядерном» варианте, как его называет телеканал, Россию могут отключить от межбанковской системы SWIFT.

Отключение от SWIFT рано или поздно произойдет, я в этом нисколько не сомневаюсь. Ибо межбанковские переводы — кровеносная система, связывающая нас с Западом, символ того, что мы по-прежнему являемся одним организмом. И нам, и им надоело делать вид, что этот «монстр Франкенштейна» жизнеспособен. Пора опять разбегаться в разные стороны и строить заборы, копать рвы и протягивать колючую проволоку между Востоком и Западом.

Никого не должно удивлять нагнетание обстановки, и та чушь с иллюстрациями, которые мы в последние дни читаем и смотрим. Предвоенная истерия включает в себя дезинформацию и даже откровенное вранье — население должно быть уверено, что его не просто бросают в топку войны, а призывают встать в едином порыве на защиту добра от патологического зла — убийцы невинных.

И вот уже оказывается, что нормандский формат был создан не для того, чтобы заставить Украину стать цивилизованной страной, развязавшей гражданскую войну на своей территории, о чем, собственно, и говорится в Минских соглашениях...

Нет, это все в прошлом...

Теперь трактовка иная: США, Великобритания, Италия, Франция и Германия выступили за возобновление переговоров между странами в нормандском формате. «Все они напомнили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках «нормандской группы» под эгидой Франции и Германии», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Все меняется очень быстро - время такое

Однако ампутация руки (или ноги, кому как нравится) — дело болезненное, радости в этом мало. Орган прижился. Поэтому мы, конечно, на пороге войны, в этом нет сомнений. Известно даже, с чего она начнется — с провокации Украины против Донбасса. На неё не то что толкают американцы, а просто-таки заставляют организовать наступление. Как долго смогут сопротивляться трусоватые киевские политиканы, сказать трудно.

Главный вопрос в том, сумеют ли США и Россия удержаться от применения ядерного оружия...

То есть от перерастания локального конфликта в «Третью мировую войну». Именно об этом должны договориться Путин с Байденом... Но что может сделать американский президент, если пол-Конгресса рвется в бой, чтобы силами украинцев щелкнуть по носу зарвавшихся русских?

Так что когда начнется заварушка, о SWIFT все забудут. Международная торговля — это забава для мирного времени...

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