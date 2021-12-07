Как остудить Украину и отнять у неё «дудку»

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7 декабря 2021, 17:24 Источник: echo.msk.ru/blog/amountain

Украина эта дудка, через которую нам дуют в уши, раздувая огонь войны. Незалежной это на руку – не забывают, подкидывают, жмут толи руку толи ногу, а Зеленский может сбить свои 30 серебреников в свой тонущий рейтинг.

Запланированный разговор Путина и Байдена мало интересен. На то они и Президенты, чтобы встречаться, общаться, решать глобальные вопросы и, кто в какую мировую дудку дуть будет. Тема Украины лишь повод и точка раздражения.

Но с Украиной надо что-то делать, её давно пора немного остудить. Буйность и активность соседа уже стала напрягать. Там в телеэфирах уже бодро и победоносно воюют с Россией, насылая на нас все кары небесные. Не исключая провокации на Донбассе.

Надо просто понять и зафиксировать, что коли так случилось, то нечего нам искать братские связи, раздражая друг друга. У Украины свой путь, у нас свои интересы.

Украина была и будет управляема...

Она спит и видит себя в НАТО, а нам оно надо? Владимир Путин довольно чётко обозначил риски от её хотелок. Никто не собирается на неё нападать, это и ёжику понятно, но зато, как приятно, когда тебе подтирают сопли, жалеют и одновременно имеют в извращённой военно-политической форме назло России.

Как остудить? Рецепт прост...

Жёсткий визовый режим и запрет на импорт украинских товаров в Россию. Зачем тех, кто орёт, что они воюют с Россией кормить и поддерживать? В Крыму также надо жёстко завязывать с возможностью украинского гражданства, так как тут уже начался вой и «люфтование».

Кому не нравится – чемодан, вокзал и до побачення

Слишком много внимания уделяем украинского вопросу. Зачем? Многих россиян уже просто воротит от этой темы, уже слышу призывы – «Да долбаните по ней разок, аж до Киева, чтобы закрыть вопрос». Долбать не надо, нам войны не надо, но висящее ружьё может рано или поздно выстрелить, а на Украине достаточно провокаторов, которые спят и видят, как они показывают дулю России...

Можно, конечно, обсуждать этот вопрос, выстраивая различные заумные конструкции, ссылаясь на геополитические интересы США и России, но в жизни всё гораздо проще – отнимите дудку у хулигана и всё успокоится.

У нас в России есть достаточно своих проблем и вопросов. Для примера Крым, где жулики-чиновники уже совсем страх потеряли, что видно по статистике регулярных посадок перекрасившихся. Вот тут надо поплотнее поработать, вот тут есть риски, а нам навязывают Украину, которая уже просто в печёнках сидит.

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