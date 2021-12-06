Киев развернул в подконтрольном Донбассе оперативный генштаб

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

6 декабря 2021, 12:56 Источник: masterok.livejournal.com

Украинское руководство стягивает силы на границу самопровозглашенных республик. Впервые с момента поражения в Дебальцево в 2015 году в зоне конфликта развернут пункт управления генерального штаба ВСУ. Ранее в МИД РФ заявили, что у линии разграничения находятся около 125 тыс. украинских военных.

Впервые после Дебальцево

Оперативная группа украинского генштаба направилась в Донбасс, сообщили источники «Известий», близкие к командованию ДНР и ЛНР. Безопасность офицеров будут обеспечивать подразделения 101-й бригады охраны генштаба ВСУ.

Непосредственным руководством группировкой ВСУ по-прежнему занимается командование Операции объединенных сил (ООС). Задача специалистов генштаба — налаживать взаимодействие наземных войск и авиации, а также подразделений разных силовых ведомств.

В последний раз оперативная группа высшего органа военного управления Украины присутствовала на Донбассе в начале 2015 года. Тогда шли ожесточенные бои за Дебальцево, завершившиеся разгромом украинских войск. Специалисты генштаба Украины базировались в городе Краматорске.

В последнее время с украинской стороны в Донбассе наращивается тяжелая артиллерия, рассказал «Известиям» бывший сотрудник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров. А в последние дни, в период ротации, численность украинских бригад выросла фактически вдвое.

«В последние месяцы отмечается заметное обострение вдоль линии соприкосновения. Если еще летом работы «крупным калибром» были чем-то из ряда вон выходящим, то сегодня мы регулярно видим сообщения о применении 120-мм минометов и 122-мм артиллерии. Год назад такого точно не было, - отметил Василий Прозоров. — Также бросается в глаза, что примерно с лета народные милиции ДНР и ЛНР начали отвечать на обстрелы. Украинские войска ежедневно несут потери убитыми и ранеными. Ополчение Донбасса не выглядит сейчас мальчиками для битья».

От АТО к ООС

Так называемая антитеррористическая операция (АТО) на Донбассе завершилась 30 апреля 2018 года, в день начала операции Объединенных сил (ООС), предусмотренной украинским законом о деоккупации Донбасса. Руководство перешло от СБУ в руки Объединенного оперативного штаба ВСУ.

В течение нескольких лет группировка войск ВСУ на Донбассе составляла 10 бригад, сменяемых по ротации. В 2020 году начала возрастать их численность, которая к началу 2021 года насчитывала 13 бригад, не считая танковых и артиллерийских соединений. В настоящее время в зоне ООС находятся 2 украинские оперативно-тактические группировки — «Восток» и «Север», которые противостоят вооруженным силам ДНР и ЛНР.

В рейтинге Global Firepower украинская армия занимает 25-ю строчку в мире. По состоянию на начало 2021 года она насчитывает примерно 255 тыс. бойцов. Около 120 тыс. выполняют службу по контракту. Из них более 40 тыс. служат на Донбассе, но в периоды ротации это число значительно возрастает.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости