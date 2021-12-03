Почему беженцы с Ближнего Востока едут в Европу, а не в Россию?

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

3 декабря 2021, 14:57 Источник: chern-molnija.livejournal.com

Американские холуи задаются этим вопросом, делая, как им кажется, очевидный вывод, что так происходит потому, что в России плохо, а в Европе хорошо...

Но русофобы как-то упускают из виду тот факт, что после фашистского переворота на Украине миллионы беженцев из этой несчастной страны бежали как раз в Россию, а не в Европу. Я сам лично знаю несколько таких беженцев.

Да и два миллиона крымчан предпочли жить в России, а не в Европе. Украина ведь - «це Европа»...

Как же это можно объяснить?

На самом деле всё объясняется просто: русские едут к русским, а арабы - к арабам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости