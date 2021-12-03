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3 декабря 2021, 14:49 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Во время визита в Южную Корею, отвечая на вопрос журналистов, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "лучший для нас расклад: не допустить нападения Советского Союза на Украину"

Давно во главе Пентагона не было на столько по чёрному дремучего генерала!

И чем тут удивляться? Уровень образования американцев никогда дальше собственного штата не распространялся - есть Аризона или Мериленд, а остальной мир имеет условное существование. Хуже географии американцы знают только историю.

А ещё Западу всё равно, кто руководит Россией - Император, Генсек или Президент...

Западных политиков Россия раздражает лишь самим фактом своего существования. И это означает, что дружить с Западом в принципе нельзя!

Что до Украины...

Ей всё равно от кого её будут защищать, хоть от инопланетян, лишь бы деньжат подбросили и с газом и дровами подсобили...

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