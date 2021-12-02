Почему до сих пор есть настоящие нацисты в самых разных странах

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2 декабря 2021, 16:37 Источник: snake-d-ha.livejournal.com

В разделе «Идеологические основы Холокоста» еврейской истории есть вменяемый краткий обзор теории нацизма... Естественно, это совсем не то, что этим называют 99,9% людей, обращая внимание лишь на внешние проявления.

С таким же успехом об идеологии коммунизма можно судить по 37-му году

Теперь вполне понятно от чего так массово сошла с ума Германия в те годы. И почему до сих пор вполне есть настоящие нацисты в самых разных странах, бьющие себе свастики на видных местах. И почему запрещена «Майн кампф»...

Потому что это «крепкая, логичная и вдохновляющая идея»

Такие можно пересчитать по пальцам, да как бы не одной руки. Появись она не в XX веке, а в каком-нибудь XVI-м, еще неизвестно как бы повернулась европейская история...

Беда этой идеологии в том, что она базируется на тезисе нехватки ресурсов в то время, когда эта проблема стремительно отходила под натиском научного прогресса. И уж базовых ресурсов в Европе как минимум стало хватать на всех. В результате совершенно людоедскими мерами предлагается решать уже решенную проблему.

И что самое худшее...

В ней совершенно не предусмотрен вариант её победы как таковой. Где то «последнее море», до которого должна была дойти «армия уберменов» («сверхчеловеков»)? И что собственно делать с побежденными?

Как должна функционировать система без непрерывной войны?

Та же беда, что и у радикального коммунизма. Легко зажигает, легко побеждает, абсолютно не имеет вменяемых механизмов мирной жизни в рамках этой идеологии.

Но все равно сильно...

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