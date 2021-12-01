Каждый покинувший Россию на пике популярности провоцирует молодых на смену ПМЖ

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1 декабря 2021, 17:07 Источник: www.ng.ru/blogs/zhest

История с отбытием Моргенштерна забавляет ассортиментом казусов, коллизий и банальных совпадений. Давайте попробуем сформировать трезвые ответы на ключевые вопросы сего «события».

Почему этому артисту столько внимания со стороны политических акторов?

Потому что Моргенштерн является самым мощным инфлюенсером среди молодёжи. За ним следят, ему доверяют, его высказывания касаются не только творчества, но и затрагивают сферы социального самочувствия аудитории.

За что на него взъелся Бастрыкин?

Раздражение у генерала, ровно как и у каждого здравомыслящего родителя в этой стране, вызывает образ, популяризируемый Моргенштерном среди детей. Подростки смотрят на кривляния Алишера в ТикТоке и приходят к выводу, что учёба, работа, мораль – это всё бредни стареющих «совков». А в современном мире, якобы, можно купаться в роскоши, просто демонстрируя голый зад и рассказывая Дудю о передозах.

В чем причина отъезда Моргенштерна?

Безусловно, молодой человек испугался пристального публичного порицания со стороны главы СК РФ. Одно дело когда тебя назовут наркоманом бабки у подъезда, другое дело, когда эта оценка звучит из уст главы органа уголовного судопроизводства. И тут уже без разницы, что это было скорее оценочное суждение, а не обвинение в рамках УПК.

Как отразился отъезд Моргенштерна на рейтинге нынешней власти?

Да никак. Его аудитория априори пассивно оппозиционная. А когда речь заходит о реализации активных избирательных прав – абсолютно аполитичная. Но охранителям госстроя на руку отсутствие инфлюенсеров подобного типа в офлайне. Просто потому, что так спокойнее. И родители не заваливают администрации требованиями запретить концерты. К тому же, власти выгодно, когда её опасаются. Это воспитательный аспект. За пару минувших лет мы могли наблюдать, как радикализация санкций по отношению к сторонникам Навального свела на нет уличные протесты.

Как отразится отъезд Моргенштерна на Моргенштерне?

Плохо. Артистом международного уровня он не является. Основные доходы поступают от российских рекламодателей. При нынешней конъюнктуре, держатели pr-бюджетов не рискнут связываться с опальным подрядчиком.

А что тогда плохого в отъезде Моргенштерна для государства?

Данная история только усилит эмиграционные настроения среди молодёжи. Каждый состоятельный или состоявшийся или просто покинувший Россию на пике популярности гражданин своим примером провоцирует у бывших соотечественников мечты о смене ПМЖ и гражданства.

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