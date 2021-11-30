Унаследовав технологическую инфраструктуру, знать никогда ею не занималась

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30 ноября 2021, 17:57 Источник: el-murid.livejournal.com

Поддержка российской знатью глобального проекта цифрового контроля над населением вызвана двумя базовыми факторами, которые для этой знати начинают иметь ключевое, буквально жизненное значение.

Внешний фактор связан, как ни странно, с сугубо внутренней ситуацией

Придерживаясь стратегии «кочевого бандита», российские нувориши никогда не развивали и не собирались развивать технологическую инфраструктуру доставшегося им наследства. Соответственно, рано или поздно, но должно было наступить её исчерпание...

Этот процесс можно наблюдать в нефтяной отрасли — попытка увеличить объемы добычи натолкнулась на истощение месторождений. Газовая история с дефицитом газа на критически важном для Газпрома направлении — европейском — тоже объясняется в значительной мере тем же фактором.

Наступает время думать об «отходе»

Страна разорена, ограблена, выдоена. Природные ресурсы конвертированы в собственность и переведены в другие юрисдикции. Пора переходить к задаче сохранения — и без подчеркнутой лояльности к владельцам этих юрисдикций такую задачу не решить.

Поэтому внешний фактор поддержки проекта «новой нормальности» является решением задачи сохранения собственности. Если бы Запад предложил какой-либо другой проект, российская знать с тем же пылом поддержала бы и его.

Какая, в сущности, разница...

Внутренний фактор более сложен, но и он вытекает из рентно-сословного уклада построенной в России системы власти и управления. В таком порядке знать, с одной стороны, заинтересована в собственной легитимации через создание зависимости большей части социальных групп населения от государства и его подачек.

То есть — раздаче части рентных доходов в обмен на лояльность (причем неважно, показную или искреннюю). С другой стороны, сокращение рентных доходов в условиях неостановимой деградации инфраструктуры вынуждает знать урезать выделяемые населению объемы ренты. Системный кризис, начавшийся в 2011-2012 годах, вынудил знать принять к исполнению известные «майские указы», которые и запустили процесс сокращения доступа населения к рентным доходам. По очевидной причине выбранная стратегия решения не имеет, а потому к 2019 году система вошла в катастрофический сюжет, из которого для знати в существующей модели власти выхода уже нет.

Возникает проблема легитимности

Управлять населением только инструментами принуждения и насилия невозможно. Обеспечивать размен рентных отчислений на лояльность в условиях ресурсной катастрофы для всех социальных групп невозможно.

Возникает проблема смены модели управления

Предложенные «новой нормальностью» инструменты вполне соответствуют внутренним целям и позволят легитимизировать режим через создание непрекращающегося перманентного кризиса для всех без исключения социальных групп. Размен вынужденной лояльности этих групп на помощь в текущем решении кризиса теоретически замещает нынешнюю систему размена лояльности на раздачу благ.

Если в прежней системе отношений блага были положены и закреплены в качестве обязательств государства (пенсии, пособия, заработная плата, бесплатное образование и здравоохранение), то в «новой нормальности» блага распределяются в индивидуальном порядке и только в ответ на демонстрацию лояльности. При этом государство получает право в произвольном порядке изменять размер благ, а инструменты контроля позволяют исключить человеческий фактор, доверив контроль над демонстрацией лояльности алгоритмам. Это существенно сократит бюрократическое сословие, выбросив значительную его часть из числа получателей ренты, а также сократит фактор низовой коррупции.

Для российской знати выбора, по большому счету, нет

Она вынуждена встраиваться в «новую нормальность» или ей придется пережить собственную катастрофу, риски которой для нее выглядят неприемлемыми.

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