Эрдоган допрыгался - турки закупаются продуктами

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30 ноября 2021, 14:54 Источник: markosyan-usik.livejournal.com

Лира продолжает крутое пике, турецкие товары на внешнем рынке подорожали. В стране очереди за едой. Полки магазинов пустеют. Люди панически закупаются продуктами, как будто голод пришёл навсегда. Отдыхающие на курортах россияне жалуются на цены, которые растут каждый час. Байрактар рос в цене и Зеленский перестал их покупать впрок...

Вот такой экономический коллапс в Турции. Ещё вдобавок по стране бушует ураган. Возможно завтра их накроет ещё Всемирный потоп. Это называется согрешили, вот и ответка прилетела...

А ещё недавно этот «джигит» продемонстрировал карту турецкого мира от Крыма до Северного Ледовитого...

В будущее Османской империи, как пишут источники входят:

Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, а также российские территории: Кавказ, Крым, Дагестан, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Самарская области, Краснодарский и Ставропольский края и даже Сибирь.

По всем фронтам Туран наступает

Кстати, Бахчели, тот который рядом с Эрдоганом, крупный политик в Турции, проповедует радикальный пантюркизм, направленный в первую очередь против России, известен антисоветскими позициями, с подрывной деятельностью против СССР. Это он планомерно организовал погром армян в Сумгаите, чтобы межнациональными конфликтами развалить СССР...

Под руководством Бахчели действуют Серые волки Турана, боевое крыло турецких ультраправых, которые покушались на папу Римского.

Похоже, Эрдоган уже «мочил ноги в Море Лаптевых...»

Ему бы хоть сохранить сегодняшнюю Турцию от развала. Без внешней помощи ему не справиться. Но сейчас желающих помогать «обозревшему турецкому султану», вряд ли найдётся.

Примечательно, что 100 лет назад Турция уж могла развалится, если бы им на помощь не пришли большевики. Тогда В.И.Ленин увидел в Ататюрке своего человека, отправляя в Турцию миллионы золотых рублей, снаряды, винтовки, пулеметы и продовольствие, отрывая от голодающих в России людей...

Как большевики подарили туркам гору Арарат

16 марта 1921 года в Москве состоялось подписание «договора о дружбе и братстве», установивший современную границу Турции и закавказских республик, к Турции отошёл ряд территорий бывшей Российской Империи. Советское правительство щедро уступало Турции районы Карса, Ардагана, Артвина и другие. Все, что героически завоевали русские войска на фронте против Турции, и даже больше того, большевики отдали туркам.

РСФСР передавала Турции следующие земли, ранее входившие в состав Российской империи:

Карскую область, часть Батумской области, часть Эриванской губернии. Взамен Турция «отдавала» небольшую часть бывшей Батумской области (которая и так входила в состав России уже почти 40 лет), причем на условиях присоединения этого клочка земли к Грузии на условиях автономии (Аджария) и тотальных торговых привилегий Турции в порту Батума.

Именно по этому позорному договору Армения лишилась почти половины своей территории, включая гору Арарат...

Перед большевиками стоял выбор – подарить туркам армянские земли, или грузинский Батум. Было решено сохранить последний – как портовый город. Батум имел большее значение, чем легендарный Арарат.

Кроме территориальных уступок Советская Россия списала туркам долги, имевшиеся у них перед царским правительством.

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