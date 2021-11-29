Вместо переворота Ахметов обвинил Зеленского во вранье

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29 ноября 2021, 14:35 Источник: colonelcassad.livejournal.com

После того, как Зеленский обвинил Ахметова в подготовке государственного переворота 1-2 декабря 2021 года (как реакция на обвинения Ляшко в адрес Зеленского в связи с подготовкой военного положения 1 декабря), прогнозируемо начались контролируемые утечки компромата против Зеленского через СМИ и окружение Ахметова.

Сам Ахметов ограничился простыми заявлениями о том, что все обвинения со стороны Зеленского являются полным враньем, предоставив вопросы рутины информационной войны своим миньонам. Поэтому практически сразу появилось обоснование произошедшей «размолвки». Зеленский и его окружение хотели отжать у Ахметова телеканалы для избрания на 2-й срок. Олигарх отдавать каналы действующему президенту отказался. Порошенко и его каналы поддерживать Зеленского, понятное дело, не будут. Каналы Медведчука просто закрыты.

Естественно, что Ахметов ничего отдавать не собирался и не собирается...

На угрозы он отреагировал активизацией информационной кампании против шайки Зеленского и сколачиванием своеобразной коалиции. Туда собирают различных персонажей, оставшихся от режима Порошенко или отколовшихся от Зеленского. Им, собственно, и предстоит выступать спикерами идущей кампании. Основная ставка будет делаться на бывшего спикера Верховной Рады...

Разумкова открыто позиционируют как «адекватную замену Зеленскому»

Теперь, по мере роста антирейтинга самого Зеленского, существенная часть украинских медиа открыто формируют образ альтернативы. Хотя, по замыслу окружения "пока-президента", эти же самые каналы, которые поливают его, должны были убеждать «мудрых украинцев», что Зеленский — это то, что нужно Украине.

Разумеется, Ахметов держит в голове историю с конфликтом Порошенко и Коломойского, где США открыто поддержали Порошенко, который фактически отжимал у Комолойского «Укрнафту» и «Приватбанк». И в теории, в рамках внесудебных и незаконных решений Зеленский через СНБО может попробовать закрыть или отобрать контроль над телеканалами Ахметова, а также поднять вопрос о национализации или экспроприации части предприятий энергосектора, которые принадлежат Ахметову.

Поводами для этого могут выступить:

- Уже выдвинутые обвинения в подготовке переворота и потенциальные контакты людей Ахметова с ФСБ;

- Энергетический кризис и перебои с электроснабжением городов;

- Реализация закона о «деолигархизации», в рамках которого окружение Зеленского может произвольно переводить «ответственных бизнесменов» в статус «олигархов».

Типичная ситуация для Украины, где одни олигархические группировки, контролирующие власть, сменяют другие...

При Януковиче это привело к поддержке Евромайдана большинством украинских олигархов. При Порошенко это привело к тому, что большая часть олигархов выступала против него. Коломойский, который фактически профинансировал избрание Зеленского, сейчас идет по схожей спирали.

Ахметов, разумеется, рассчитывает, что данное «колесо генотьбы» сработает и на этот раз. И Зеленский повторит судьбу своих предшественников, а Ахметов будет в числе победителей очередного передела олигархических и государственных активов. Поэтому уже сейчас он обещает различным перебежчикам и сбитым летчикам, что следующий цикл будет политически его... Отсюда и потянувшиеся беглецы от Зеленского на каналы Ахметова, где им надо показать свою «новую лояльность» и «разрыв с прошлым» через обличение прежних нанимателей.

С учетом финансового давления на Коломойского и утечек компромата на Зеленского в западных СМИ и НКО, связанных с Соросом, на Украине уже многие начинают подозревать, что США не окажут Зеленскому и Коломойскому нужной поддержки...

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