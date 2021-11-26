Датский банк спрогнозировал укрепление рубля

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26 ноября 2021, 15:00 Источник: a-nalgin.livejournal.com

Это действительно надо видеть! Чтобы потом сказать «не верь глазам своим». По заветам Козьмы Пруткова, естественно. Короче, сейчас про рубль. Российский. Многострадальный. И заставляющий страдать 146 млн человек на 1/8 части суши.

Если в двух словах – он попал...

Попал под… «шокирующий» прогноз датского инвестбанка Saxo. Который как раз своими «шокирующими» прогнозами больше всего известен на рынке. Раз в год под Рождество этот кредитный институт публикует свою десятку потенциальных «чёрных лебедей» на предстоящий год.

А теперь он взялся за рубль...

Эксперты банка прочат рублю укрепление с нынешних 74,7-75 до ниже 70 руб. Таких успехов российская валюта может достичь в 2022 году, заявили в Saxo Bank.

По их мнению, рубль поднимется прежде всего благодаря политике Центрального банка, призванной замедлить инфляцию. Регулятор планирует вернутся к таргету в 4% – от данного целевого значения инфляция начала отходить в конце прошлого года, достигнув 8,13% по итогам октября 2021 года.

В борьбе с ростом потребительских цен ЦБ планомерно повышал ключевую ставку: с исторически минимальных 4,25% в марте 2021 до 7,5% годовых. В Saxo хвалят председателя российского регуляторе, называя Эльвиру Набиуллину «очень прагматичной главой ЦБ».

Низкая инфляция должна укрепить рубль

Но по итогам текущего года она будет даже выше ожиданий ЦБ и Минэка, держась в диапазоне 7-10%, считают в инвестбанке. В среднесрочном прогнозе ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. составит 7,4-7,9%, Минэк озвучивал оценку в 7,4%...

Среди других причин, способных укрепить рубль, эксперты Saxo назвали сохраняющиеся высокие цены на нефть, а также близящийся запуск газопровода «Северный поток – 2».

Пока, впрочем, против сильного укрепления рубля играет бюджетное правило, заставляющее Минфин скупать излишки валюты в отечественный ФНБ.

Но… это же Saxo, любитель шоков!

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