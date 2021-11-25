В Берлине отменили балет «Щелкунчик» - цензура свирепствует

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25 ноября 2021, 18:28 Источник: tanjand.livejournal.com

Многие наши СМИ пишут, что постановку отменили временно, но на самом деле – насовсем. По крайней мере, эту классическую русскую версию хореографов Василия Медведева и Юрия Бурлаки "Щелкунчик".

А ведь поставили они его по Мариусу Петипа. Однако, в современные реалии он не вписался...

Худрук театра Кристиана Теобальд пояснила, что это связано с наличием "неполиткорректных эпизодов" в постановке, которая является реконструкцией классической постановки 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Цензура свирепствует

В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем тёмную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсингом"... То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто тёмным гримом.

По её словам, "всё это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений". Впрочем, заметила она, на сцену с детьми в гриме жаловались зрители ещё раньше, после чего было принято решение внести коррективы в постановку.

"Мы должны всё-всё подвергнуть новой оценке и новому взгляду", - указала она, при этом подчеркнув, что не является сторонницей "культуры отмены" (cancel culture), ярко представленной в США.

«Я убеждена, что нам нужно заново контекстуализировать этого «Щелкунчика».

Противоречивые заявления, не так ли?

А нам теперь тоже придётся учитывать новые правила поведения в мировом культурном сообществе. Потому что, если Мариинка захочет выступать на европейских сценах, она переделает спектакль.

Прощай, Петипа …

Подумайте и решите для себя, правильно ли это?

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