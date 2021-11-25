Объяснение «нужда толкает на воровство» не выдерживает критики

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

25 ноября 2021, 15:45 Источник: olegmakarenko.ru

Исследования показывают, что чем человек беднее, тем более он склонен к преступлениям, и тем больше у него шансов стать жертвой преступления. Речь идёт как о преступлениях против собственности, таких как кража или мошенничество, так и о насильственных преступлениях.

Одно из исследований, где разбирают статистику

Если набрать в поисковике "poverty and crime" (бедность и преступность) будет больше материала. Если добавить слово "ethnicity", поисковик также покажет актуальные для США исследования в расовом разрезе. Набирать на русском нет смысла — там сплошная пропаганда в духе «почему в самой богатой стране мира врачи едят учителей».

В одном из американских исследований население было поделено на десять равных частей (децили). Чем беднее был дециль, тем больше в нем совершалось преступлений. Правило работало как для белых децилей, так и для чёрных. При этом самый бедный белый дециль всё равно был более законопослушен, чем самый богатый чёрный.

Цвет кожи оказался важнее уровня достатка

Американские форумы, кстати, прямо-таки кишат расистами. Чернокожих они называют «диндунафинами», от искажённого английского "dindu nuffin", "ничего не делал". Обитатели форумов намекают, что негры, составляя 13% от населения США, ответственны за 56% убийств и за 90% жестоких расовых преступлений.

Политкорректное объяснение «нужда толкает на воровство» не выдерживает никакой критики

Во-первых, нужды в том смысле, в котором её понимали в диккенсовские времена, в США давно уже нет — еда доступна каждому, пусть и некачественная.

Во-вторых, если бы воровали от голода, всплеск преступности наблюдался бы только среди самых бедных, а разницы между децилем 20-30 и децилем 90-100 не было бы.

В-третьих, сложно представить себе человека, которого нужда толкнула на избиение идущего по улице старичка или, например, на изнасилование.

На самом деле, связь бедности с преступностью другая

1. Бедность часто связана с плохим самоконтролем. Волевой человек может заставить себя учиться, соблюдать рабочую дисциплину, разумно распоряжаться деньгами. Напротив, импульсивность иногда приводит к беде. Там, где волевой человек сдержится, импульсивный или пырнёт собутыльника ножом, или украдёт плохо припаркованный велосипед.

2. Картина мира у разных слоёв общества сильно отличается. Обеспеченные люди, к примеру, убеждены, что для успеха надо много и хорошо работать. Бедные люди, напротив, полагают, что упорный труд не даст ничего, кроме потерянного здоровья, так как «наверху всё схвачено» и «богатые всё украли».

Одним из следствий этих заблуждений является распространение криминальной культуры. В обеспеченных слоях преступники считаются отверженными. В бедных районах США преступники зачастую — герои, робингуды, на которых равняется растущая в гетто молодёжь.

Рабочие варианты борьбы с бедностью и преступностью вполне понятны...

Надо бороться с культурой бедности, показывать молодёжи, что она может вырваться из своего гетто при помощи упорной учёбы и честного труда. Надо учить импульсивных людей справляться со своим характером, гасить конфликты, избегать банковских ловушек. Надо калёным железом выжигать криминальную культуру бездельников, заменяя её на традиционную для США протестантскую этику.

Беда в том, что все эти методы крайне неполиткорректны, ибо не только снимают вину в бедности и преступности с «белых угнетателей», но и постулируют, что чёрная культура плоха, что неграм надо отказываться от выработанных поколениями правил и смиренно учиться у белых, которые въехали в свои ухоженные домики не на спинах ограбленных чернокожих, а при помощи своего собственного труда.

Полагаю, мы должны очередной раз порадоваться, что живём в России. Здесь мы, по крайней мере, можем обсуждать проблему бедности открыто, не боясь наступить на мозоль тому или иному меньшинству.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости