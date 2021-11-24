Информацию о «соцагитаторах» против вакцинации начали сдавать в «органы»

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24 ноября 2021, 12:57 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Росздравнадзор начал направлять собранную в соцсетях информацию об активных противниках вакцинации в прокуратуру и Следственный комитет для принятия мер. Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и СК информацию о 37 «антиваксерах», которых нашли в соцсетях.

1 ноября федеральный аппарат ведомства поручил представительствам в субъектах искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы.

Особое внимание уделяется медицинским работникам

Наказывать за такую агитацию могут по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, сообщили в ведомстве. Надзорный орган пока не проанализировал информацию, полученную из регионов, и не может назвать предварительные результаты кампании.

«Известия» сами запросили данные у субъектов и получили ответы от всех, кроме Москвы и Подмосковья. В большинстве регионов антипрививочников не выявили.

Самый значительный «улов» в Карелии — 18 человек

Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных антиваксеров. Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Республике Карелия — в правоохранительные органы направили 18 материалов оттуда. В регионе не смогли оперативно пояснить «Известиям», чем вызван рекорд — активностью проверяющих или популярностью антипрививочных настроений.

На втором месте Ростовская область — 8 материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили 5 противников вакцинации. Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

Обо всем этом «Известия» узнали из ответов из самих субъектов, всего редакции ответили 83 местных Росздравнадзора. Запрос проигнорировали только в Москве и Подмосковье.

Точное число антипрививочников станет известно позже, рассказали «Известиям» в центральном аппарате надзорного органа:

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

- Ст. 207.1 УК предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, - пояснил «Известиям» юрист Михаил Прядко. - Осужденному по этой статье может быть назначен штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, до года ограничения свободы или исправительных работ.

- Ст. 207.2 УК также говорит о публичном распространении ложной информации, но результатом ее распространения может стать нанесение вреда здоровью человека. В этом случае наказание предусматривает штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы до 3 лет.

Эксперт отметил, что в случае смерти человека из-за ложной информации предусмотрен штраф от 1 млн до 2 млн рублей или до 5 лет колонии.

«Но следствию придется доказать, что человек умышленно и специально выдал фейк за достоверную медицинскую информацию», — сказал Прядко. Он добавил, что в таких делах, скорее всего, будет проводиться лингвистическая или психолого-лингвистическая экспертиза.

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