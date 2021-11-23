Покупать маленькие квартиры, или жить без собственности

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23 ноября 2021, 16:53 Источник: olegmakarenko.ru

Средняя площадь российской квартиры в новостройке — около 50 квадратных метров. В Петербурге поменьше — 43 кв.м. В Москве — 56. Самыми маленькими квартирами может похвастаться Ленобласть, в которой расположены воспетые Варламовым Мурино и Кудрово. Там средняя площадь новой квартиры — 38 кв.м.

Студии с площадью в 11 кв.м., про которые в последние годы так настойчиво шутят ворчуны, остаются экзотикой — единичные объекты. Даже в СССР, где ещё в 1960-х семьи иногда жили вдесятером в тесной двушке, до 11 кв.м. обычно не проседали.

Знаменитые советские квартиры-студии имели площадь от 13 до 20 кв.м.

Родственники и читатели тоже подтверждают, что так и было. Да и математику-то не обмануть — советская статистика показывает, что Сталин жилья особо не строил, на момент его смерти на одного проживающего приходилось около 5 кв.м. площади.

Наконец, вот скан справки от 1979 года, в которой чиновник отказывается ставить семью ленинградцев в очередь на квартиру, так как они и так проживают впятером в «просторной комнате» площадью почти 27 кв.м. Если бы комната была чуть меньше, 24 кв.м., тогда бы их в очередь поставили...

Надеюсь, теперь миф о засилье 11-метровых студий хотя бы частично развенчан. Вместе с тем этот миф основан на реальных событиях — примерно половина квартир в новостройках имеет только одну комнату. В Ленобласти, в самом «тесном» рынке России студии, как правило, имеют площадь от 23 до 36 кв.м. Можно найти студию и в 20-23 кв.м. Меньше 20 кв.м. — уже редкость...

Вместе с тем журналистам, — любителям жареного, — интересны именно экстремальные случаи

Поэтому я совершенно не удивился, когда прочёл в газете истории трёх обитателей микроквартир на 15, 16 и 20 кв.м. Нормальные семьи, не маргиналы, просто считающие площадь не главным в жизни. Потому-то кстати, ни Мурино, ни Кудрово, ни тем более Парнас не превращаются в «гетто», как хотели бы недоброжелатели. Маргинал не будет покупать маленькую квартиру, у него денег нет. Снимать квартиру он тоже не будет, так как не сможет оплачивать аренду. Маргиналы в массе своей или наследуют квартиры от родственников, или получают бесплатное жильё от государства. Но если человек получил жильё от государства, это не всегда делает его маргиналом.

Реальные сложности не у тех, кто покупает маленькие квартиры, а у совсем другой категории граждан...

У тех, кто живёт «без собственности», как пропагандируют нам западные идеологи. То есть у тех, кто снимает жильё, ездит на каршеринге и носит в кармане кредитный айфон. Внешне такая стрекоза может выглядеть весьма благополучно, однако с годами её финансовое положение ухудшается, так как она работает не на себя, и даже не на государство, а на банки, на лендлордов и на прочих безразличных к её судьбе людей.

Средний класс на Западе постепенно истончается

Его искусственно делят сверху на две части. Одна из которых уходит вниз, а вторая — наверх. Первая часть — любезные экологам люди без собственности, живущие в кредит. Они ничего не имеют, но утешают себя тем, что у них есть подписка на Нетфликс, и тем, что они не портят планету потреблением. Вторая часть — люди с собственностью, не берущие кредитов принципиально. Которые, может быть, купили с напряжением сил небольшую студию, а потом добавили денег и купили ещё одну. Если только ожидаемый кризис не смешает всё и всех в одну большую стонущую кучу, с годами их отрыв от кредитных узников будет только увеличиваться.

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