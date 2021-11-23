Превратится ли президент Зеленский в «хромую утку»

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23 ноября 2021, 14:55 Источник: kot-sapog.livejournal.com

Геополитические аспекты в ходе заседания «круглого стола» на тему «Углубляется ли кризис в Украине? Новые измерения и аспекты», состоявшегося в агентстве Интерфакс-Украина в понедельник, 22 ноября затронул политолог Олег Саакян.

По его словам, коллективного Запада, на который возлагали такие надежды украинцы в ходе двух Майданов, больше нет, Запад — не един, а «образ Европы, который в Украине был есть движителем, он очень часто не совпадает с тем, какой в действительности есть Европа»

«Искать опору вовне нам уже не удастся», — сказал он, добавив, что мир входит в фазу турбулентности, а ситуация с якобы наблюдающимся скоплением российских войск на украинской границе показывает, что «испытание Россией, по крайней мере, с первой попытки, Запад не проходит».

По мнению Саакяна, Украина вовсе не так уникальна и не нужна Западу в той степени, какую любят описывать «адепты внешнего управления» и сторонники "теорий заговоров".

«Напротив, как раз царящий в Украине хаос свидетельствует об отсутствии внешнего управления — если бы оно на самом деле осуществлялось, то в стране, возможно, было бы больше порядка», - считает эксперт.

«Система мутирует»

По словам Саакяна, такая ситуация диктует задачу поиска опоры внутри, для чего необходим консенсус между элитами и обществом: «эпоха разъединения и создания „красных линий“ внутри страны… является абсолютно проигрышной».

Что касается внутренней политики, то антирейтинг Зеленского растёт, президент в этом смысле прочно «вышел на I место». И этот антирейтинг будет только усиливать «клеймо вагнеровцев», от которого Зеленскому, скорее всего, уже не избавиться.

При этом не спадают антирейтинги ни Порошенко, ни Бойко-Медведчука, и рост антирейтинга Зеленского «не даёт туда конвертации». По мнению политолога «их электоральная ниша исчерпана».

А вот Юлия Тимошенко, затрагивая социальную проблематику, находит отклик у избирателей...

«Соревнуются не рейтинги, соревнуются антирейтинги», — подчеркнул Саакян, предположив, что Зеленскому «трудно будет выйти из пике», ведь страну ждёт не просто кризис, но — «идеальный шторм».

Накопленные ранее проблемы, которые и стали причиной прихода к власти Зеленского — как «приговора Порошенко» — не решаются, система остаётся той же, более того, она ухудшается и «мутирует».

Разговоры, война и советский спутник

Принимавший участие в заседании «круглого стола» политолог Константин Матвиенко отметил, что «в информационном поле Украины и вокруг Украины всё больше звучит информация о том, что РФ угрожает Украине полномасштабной войной».

Об этом говорит Госдепартамент, Пентагон, НАТО, МИД Франции... журналисты говорят, что ситуация более угрожающая, чем была в апреле–мае этого года». Глава разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете подтвердил информацию о скоплении российских войск на границе с Украиной (что ранее в Киеве отрицали). А раз все говорят о войне, то нет дыма без огня...

Политолог подчеркнул, что сбитый на орбите старый советский спутник был произведён в 1988 году на Южмаше, а значит, спутник этот — «фактически украинского производства». По мнению Матвиенко, это «более чем символичная демонстрация того, как собирается действовать РФ».

«Конец кино» и досрочные выборы

События, которые переживает сейчас Украина, можно определить как «конец кино», заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он пояснил: кино «Слуга народа» побило другое кино — документальный фильм о «вангергейте».

Но политикам не удастся и дальше пребывать в кинореальности...

Карасев отметил, что давно назрели перемены: монобольшинство на Украине играет дестабилизирующую роль, а турборежим генерирует «турбулентность во всём, от энергетики до геополитики».

Впрочем, кризис — это не приговор, но шанс найти некую оптимальную форму политического существования. Необходимо определиться, будут ли в стране править институты или же будет ручное управление.

Ещё одна проблема — постоянные попытки править поверх демократических процедур

Это было свойственно всем украинским президентам и эта проблема не решена за все эти годы. Эксперт подчеркнул, что «ловушка, в которую попал Зеленский — попытка играть на электоральном поле Порошенко». Доверия у этой части общества он не получил - это показали и события у Офиса президента.

В восьмую годовщину начала Евромайдана 21 ноября группа участников марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» пыталась прорваться к зданию Офиса президента, произошли столкновения с полицией. Протестующие поставили Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав в 10-дневный срок уволить главу ОП Андрея Ермака.

Новый митинг пообещали провести 1 декабря

Карасев отметил, что уже в ближайшие дни станет понятно, превратится ли Зеленский в «хромую утку». Эти выступления пока ещё не массовые, но это не должно никого обманывать: протесты, поводом к которым сейчас послужил «вагнергейт», могут пойти по нарастающей...

Пока требуют отставки Ермака, потом выдвинут требования тарифные, потом эти протестные волны и требования объединятся. Главное же требование уже прозвучало — «это требование досрочных парламентских выборов».

Монобольшинство себя не оправдало, более того, оно генерирует нестабильность и «спровоцировало этот кризис». И вполне возможно, что к марту 2022 года такие будут проведены.

Досрочные выборы в любом случае предпочтительнее очередного переворота...

В свою очередь Матвиенко напомнил, что новые парламентские выборы пройдут уже по новому избирательному кодексу, без «мажоритарки». И в результате Украина может получить власть «чрезвычайно сомнительную».

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