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22 ноября 2021, 12:06 Источник: www.ng.ru/blogs/pasternak

Решение по беженцам на границе Беларуси и Польши должны принимать ведущие страны Европейского союза (ЕС), а также Литва и Латвия.

Важно прояснить контекст переговоров лидеров ФРГ и Беларуси.

Невозможно представить, чтобы А. Меркель разговаривала с А. Лукашенко с точки зрения официальных переговоров и. о. канцлера ФРГ и президента Беларуси. Скорее, это был диалог между представителем ЕС, как одной из сторон кризиса и неким человеком, являющимся (по стечению обстоятельств) представителем второй стороны. Сам факт переговоров Берлина и Минска по мигрантам не делает Лукашенко легитимным в глазах граждан и политиков демократических стран (то есть, цивилизованного мира).

Общий консенсус по проблеме на польско-белорусской границе должны найти лидеры ведущих стран Евросоюза: ФРГ, Франция, Италия, Испания, а также Польша и Литва.

Нужно ли привлекать к диалогу по беженцам С. Тихановскую?

Возможно. Мнение Тихановской вполне имеет вес на Западе. Более того, лидер белорусской оппозиции сегодня выглядит для западных политиков гораздо более приемлемой фигурой для официального контакта, нежели Лукашенко.

Что делать соседям Беларуси?

Украина и Россия не могут оставаться в стороне от кризиса, так как обе страны имеют общие украинско-белорусскую и российско-белорусскую границы. Необходимо поддержать решение стран ЕС, тщательно взвесив все «за» и «против». Нельзя не согласиться с пресс-секретарём президента РФ Д. Песковым, который призвал вспомнить об «общееевропейских ценностях гуманизма» в вопросе беженцев. Однако это означает, что Москва должна солидаризироваться с Брюсселем в вопросах поиска решений кризиса.

Впрочем, по-прежнему остаются главные вопросы – откуда в Беларуси взялись беженцы с Ближнего Востока и Северной Африки?

Кто пообещал им лёгкий путь в Германию? Почему беженцы согласились приехать в Беларусь? Какие были основания? Не используют ли этих людей для шантажа ЕС? Зачем? И для чего вообще им было нужно приехать именно в Беларусь?

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