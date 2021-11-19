Украинский посол обвинил Германию в «голодоморе 30-х»

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19 ноября 2021, 12:51 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Андрей Мельник, украинский и не очень умный посол в ФРГ, заявил, что Германия несет ответственность за голодомор и поэтому немцы имеют моральный долг признать это преступление геноцидом украинского народа.

Всё из-за того, что СССР был в 1932 году торговым партнёром Германии...

Посол Украины в Германии - очень полезный для нас человек. Он своими заявлениями всё больше убеждает немцев в неадекватности киевского режима.

Ещё из интересного. Во Львове каждый год отмечают "голодомор 32-33 годов, который устроил кровавый Сталин во Львове".

ОксЮморон (стилистическая фигура художественной речи, сочетающая противоположные по смыслу определения или понятия), не ощущаете от этого? Кто не знает, Львов, который тогда был под Польшей.

Засуха, случившаяся в те года, привела к тому, что голод свирепствовал и на территории Западной Украины, которая в то время принадлежала Польше. Из этого очень кстати вытекает вопрос. А кто в 1932-1933 годах голодоморил Западную Украину, входившую в состав Польши?

Польская газета «Новый час» писала:

«На Гуцульщине число голодающих хозяйств в 1932 году достигло 88,6 %. В марте голодовало полностью около 40 сел Косивского, 12 сел Наддвирнянского и 10 – Коломийского уездов». Газета отмечает: «Люди повально пухнут с голоду и умирают на ходу».

Где высказывания этого "недоучки-посла" в адрес поляков, с требованием платить и каяться от них?

П.С.

Минус 15-20 миллионов украинцев (треть населения!) за 30 счастливых, независимых, демократических лет. Это не московська пропаганда, это українська правда.

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