Противоспутниковые ракеты за минуты могут «выключить» стратегическое оружие

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

17 ноября 2021, 14:48

Вчера Россия громко заявила о себе, испытав свое новую ракету А-235 "Нудоль" на мишени в космосе. Это было не первое испытание, а последнее. Оно завершает испытание этой ракеты.

Нынешняя боевая система ПРО А-135 «Амур» шахтного базирования противоракетной обороны города Москвы, теперь дополнится новым эшелоном антиракет дальнего (заатмосферного) перехвата А-235 «Нудоль». Далее, новые экземпляры будут поступать на дежурство причем не только в под Москвой.

После того как США вышли из договора об ограничении систем ПРО, России пришлось разработать новые средства противоракетной обороны. И вина в этой космической гонке, полностью лежит на США.

Америка не может вести современные войны без космических спутников

Ракеты не смогут наводится, БПЛА не смогут летать. Войска не смогут связываться между собой. Вся сетецентричность американской военной машины идет через космос. Ликвидация, всего за несколько минут, ключевых американских спутников, российскими ракетами противоспутниковой обороны, практически полностью уничтожает всю американскую военную машину.

Вполне возможно, что они теперь и ответить не смогут. Их баллистические ракеты будут слепы и потеряют цель. А возникший синдром Кесслера обеспечит уничтожение всех американских частных космических компаний, уничтожение триллионов долларов уже вложенных США в космос, то есть непоправимый ущерб еще до начала военных действий.

Конечно, у всех проамериканских русофобов отвисли челюсти. Эффект был тот же, как у Стивена Кинга при запуске первого спутника Земли: "Впервые я пережил ужас – подлинный ужас, а не встречу с демонами или призраками, живущими в моем воображении, – в один октябрьский день 1957 года".

Тогда Россия открыла космос человечеству, теперь может его и закрыть...

Факт экзистенциального ужаса отрицать очень трудно. Поэтому сразу началась компания по обвинению России в разных грехах.

Было ли это испытание противоспутникового оружия первым?

Конечно нет. Первыми применили противоспутниковое оружие, опять же американцы. В 1962 году они взорвали в космосе ядерную бомбу на высоте 400 км, чтобы повредить электронику на своем спутнике.

Риторический вопрос, а вот их оккупированные ими Гавайские острова от этого взрыва пострадали. Также перестал работать первый британский спутник UK-1, у него сгорели солнечные панели. То есть "звездные войны" с другим государством, начали США. И нанесли первый ущерб другому государству в космосе то же США. Позже противоспутниковое оружие применяли СССР в 1967-68 году, Китай в 2007, снова США в ответ на китайское испытание в 2008. И наконец Индия в 2018...

Испытывали ли до этого противоспутниковое оружие на такой высоте, не боясь замусорить орбиту обломками разрушенного спутника?

Конечно испытывали. И опять это сделали США, со своим спутником Solwind 13 сентября 1985 года. На высоте 525 км, спутник был разрушен ракетой ASM-135 ASAT . Это испытание было практически абсолютно идентичным, по высоте спутника и по количеству обломков, произошедшему 15 октября 2021 года. И тогда в 1985 году писали о 285 обломках. Сейчас чувствительность аппаратуры выше, говорят о 1500 обломках.

Было ли это число обломков рекордным?

Нет. Рекордное число обломков дало разрушение китайцами спутника FENGYUN 1C — 3442

Вредят ли обломки МКС?

Нет, не вредят. Высота станции 430 км. Как только спутник был разрушен, американцами была вброшена "утка" , что Космос-1408 находился на высоте 450 км. На самом деле высота траектории спутника Космос-1408, он же «Целина-Д» по сведениям НАСА на 16 ноября 2021 года — около 650 км. Разница по высоте 200 км!

"Утка" про 465-490 км была вброшена астрономом любителем в фейсбуке, была подхвачена в Хьюстоне...

Самое страшное что может произойти, обломки помешают Маску, Безосу и прочим обещающим развернуть на этих высотах 50000 спутников. Еще 1-2 года и первые начнут разрушаться исполняя синдром Кесслера. И человечество никогда не доберется до Луны. И кто в этом будет виноват...

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости