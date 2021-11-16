На полярной орбите разрушился спутник «Космос-1408»

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16 ноября 2021, 12:59 Источник: kiri2ll.livejournal.com

Американский госдеп заявил о том, что Россия действительно провела испытание противоспутникового оружия, что привело к образованию множества обломков. Позже Космическое командование США подтвердило, что целью был «Космос-1408» и испытание породило свыше 1500 отслеживаемых обломков.

15 ноября на околоземной орбите разрушился старый советский спутник «Космос-1408», что привело к образованию множества обломков. Факт образования «мусорного поля» был подтвержден представителями Космического командования США, в то время как занимающаяся мониторингом околоземной орбиты компания LeoLabs подтвердила появления множество новых фрагментов рядом с расчетным положением аппарата.

«Космос-1408» был запущен в 1982 году и предназначался для радиотехнической разведки. Спутник вышел из строя в 1984 году. В момент разрушения он находился на полярной орбите с перигеем 465 км и апогеем 490 км.

На данный момент никто из официальных лиц не дал комментариев по поводу причин инцидента. Но по данным американских СМИ (ссылающихся на источники в Пентагоне) и расчетам спутниковых споттеров, «Космос-1408» с большой долей вероятности был уничтожен ракетой, запущенной с Плесецка. На это указывает то, что его орбита проходила над космодромом, и наличие на тот момент закрытых из-за ракетных испытаний воздушных зон над территорией Плесецка и моря Лаптевых.

Независимо от причин, гибель «Космоса-1408» создала облако обломков, проходящее рядом с орбитой МКС. На протяжении 15 ноября на станции трижды объявляли об угрозе столкновения с космическим мусором. Из-за этого экипажу пришлось несколько раз надевать скафандры занимать места в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации. По этой же причине ЦУП посоветовал экипажу на время сна закрыть люки между некоторыми из модулей станции.

Точное количество обломков пока что неизвестно. Если спутник был действительно сбит ракетой, то речь может идти не менее чем о 1500 фрагментах. Также пока что неизвестно, насколько большую угрозу они могут создать для МКС.

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