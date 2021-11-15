Президент Белоруссии подсказал Европе как решить проблему поляков

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15 ноября 2021, 16:16 Источник: russian.rt.com/ussr/news

Если Польша не даёт гуманитарного коридора, беженцев можно отправить самолётами белорусской авиакомпании в Мюнхен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Молодцы мюнхенцы, проблема того не стоит. 2-3 тысячи несчастных беглых людей они (ЕС. — RT) не могут принять? Могут, конечно... Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема?» — сказал президент Республики Беларусь.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия не заинтересована в конфликте на границе, так как он наносит республике большой ущерб.

Ранее он призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

Стоит отметить:

1. Германия изначально выступала против ограничений на прием беженцев, а Меркель была в авангарде политики мультикультурализма в Европе, так что, почему бы не продолжать следовать этой чудесной политике? Тут не Белоруссию надо заставлять прекратить, а Польшу, которая мешает свободному перемещению мигрантов в Европу, дабы они по европейскому закону могли подать заявление о предоставлении политического убежища.

2. Германия активно участвовала в военных авантюрах и агрессиях США на Ближнем Востоке и Северной Африке, неся свою долю ответственности за разрушение нормальных условий жизни в тех странах, откуда сейчас в Европу бегут беженцы. Пора взять на себя ответственность за содеянное и позаботиться о тех, чью жизнь Германия помогала разрушать.

3. Разумеется, Германия никак не сможет пойти на прием беженцев самолетами из Белоруссии, так как это означало бы не только признание Лукашенко, но и фактический отказ от санкций против "Белавиа", которые ввели по мотивам ареста Протасевича, который сейчас вполне вписан в структуры контролируемые КГБ Белоруссии и про "борьбу за освобождение которого" в рукопожатных кругах ныне вспоминать не принято (казус Савченко №2).

P.S.

Стоит также отметить, что поляки всячески препятствуют проникновению в зону кризиса журналистов, как российских (сегодня задержали группу RT), так и европейских. Прекрасно понимают, что картинка в этом районе будет выставлять Польшу в крайне неприглядном свете и еще сильнее обострит критику Польши внутри ЕС, несмотря на декларативные заявления о поддержке.

P.S.2

Порадовали и США, где заявили, что кризис на границе с Польшей инспирировала Россия, чтобы отвлечь внимание от накопления войск на границе с Украиной. Разумеется, никаких доказательств этому не приводили и не приводят. «Просто поверьте на слово».

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