Нашелся «способ» бороться с «байрактарами» на Донбассе

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

15 ноября 2021, 14:07 Источник: bulochnikov.livejournal.com

Молодая девушка лет 20-25, и довольно смазливая. Видимо, из игроманов. Она руководила такими же как она операторами байрактаров, и сама управляла боевыми беспилотниками.

Хохлы списали на самоубийство. Чтобы не раздувать панику среди операторов, которые радовались, что удачно «откосили» от АТО и теперь в безопасности занимаются привычным с детства делом.

И вроде теперь, как "герои"...

Объяснили так: Дескать, девушка хотела в снайперы, но её не взяли. Вот она от расстройства снайперски выстрелила в себя...

Но после этого байрактары как то присмирели. Не летают и не кидают гранаты.

Задумались «герои» там на пункте управления.

P.S.

В ЛНР ликвидирована оператор БПЛА ВСУ.

В зоне проведения карательной операции на Донбассе от пулевого ранения скончалась младший сержант ВСУ 24-летняя Татьяна Алхимова с Херсонщины.

В составе 57-й ОМПБр была радиотелефонистом, затем внешним пилотом (оператором), и впоследствии стала командиром отделения беспилотных авиационных комплексов взвода разведывательной роты.

В пресс-службе 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. кошевого атамана Кости Гордиенко, где служила Алхимова, уточнили, что несовместимое с жизнью ранение она получила «в ходе выполнения боевого здания» в субботу, 6 ноября, на оккупированной Киевом территории ЛНР. Однако некоторые украинские СМИ подчёркивают, что речь в данном случае идёт не о боевой потере. Для карательницы, вступившей в ряды ВСУ после окончания вуза в августе 2019 года и отправившейся на Донбасс уничтожать мирное население, это была уже "вторая ротация".

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