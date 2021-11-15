Нашелся «способ» бороться с «байрактарами» на Донбассе

Молодая девушка лет 20-25, и довольно смазливая. Видимо, из игроманов. Она руководила такими же как она операторами байрактаров, и сама управляла боевыми беспилотниками.
Хохлы списали на самоубийство. Чтобы не раздувать панику среди операторов, которые радовались, что удачно «откосили» от АТО и теперь в безопасности занимаются привычным с детства делом.
И вроде теперь, как "герои"...
Объяснили так: Дескать, девушка хотела в снайперы, но её не взяли. Вот она от расстройства снайперски выстрелила в себя...
Но после этого байрактары как то присмирели. Не летают и не кидают гранаты.
Задумались «герои» там на пункте управления.
P.S.
В ЛНР ликвидирована оператор БПЛА ВСУ.
В зоне проведения карательной операции на Донбассе от пулевого ранения скончалась младший сержант ВСУ 24-летняя Татьяна Алхимова с Херсонщины.
В составе 57-й ОМПБр была радиотелефонистом, затем внешним пилотом (оператором), и впоследствии стала командиром отделения беспилотных авиационных комплексов взвода разведывательной роты.
В пресс-службе 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. кошевого атамана Кости Гордиенко, где служила Алхимова, уточнили, что несовместимое с жизнью ранение она получила «в ходе выполнения боевого здания» в субботу, 6 ноября, на оккупированной Киевом территории ЛНР. Однако некоторые украинские СМИ подчёркивают, что речь в данном случае идёт не о боевой потере. Для карательницы, вступившей в ряды ВСУ после окончания вуза в августе 2019 года и отправившейся на Донбасс уничтожать мирное население, это была уже "вторая ротация".
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