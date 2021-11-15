Украине приказали находиться в состоянии «энергетической войны»

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15 ноября 2021, 12:38

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что Украина «фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией. РФ блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».

Любопытно, что киевский режим обнаружил энергетическую войну только сейчас...

В 2014 году киевский режим перекрыл поступление днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Но разве тогда кто-то из украинских чиновников говорил, что Украина находится в состоянии водной войны?

В 2015 году украинские фашисты взорвали опоры линий электропередачи, по которым электричество поступало с Украины в Крым. Просто отключить было нельзя: Украине пришлось бы платить неустойку по контракту, а так «неизвестные люди» взорвали, а потом «неизвестные люди» не давали энергетикам починить.

Украина вроде как и ни при чем...

В результате два миллиона крымчан жили в режиме блэкаута, когда скудных внутренних крымских энергомощностей не хватало на всех потребителей одновременно и электричество на несколько часов включалось и выключалось по очереди в разных домах. Заводы перешли на ночную смену, а школы и больницы обзавелись срочно переброшенными с материка мобильными генераторами. Ночной Симферополь был темен, без уличного освещения, и только кое-где стояли световые столбы, запитанные от автомобилей, и мобильные информационные экраны, заменившие крымчанам не работающий телевизор.

И в таком режиме жили, пока не заработал энергомост через Керченский пролив

Но разве тогда, когда крымчане сидели без электричества, кто-то из украинских чиновников говорил, что Украина находится в состоянии энергетической войны? Притом что Россия не перекрывала дамбами водные артерии, текущие на Украину, и не взрывала опоры линий электропередачи, идущие на Украину. Киевский режим САМ запретил поставки угля на Украину из Донбасса. На режим, конечно, давили фашистские боевики, но они ведь тоже часть режима по поддержанию "американского ига" на Украине.

Киевский режим САМ не позаботился о том, чтобы запастись углем на зиму, вместо этого в угоду своим американским хозяевам сделав Украину лидером в развитии «зеленой энергетики», обогащающей западных производителей оборудования. Киевский режим САМ запрещал поставки электроэнергии на Украину из России и Белоруссии, расходуя на производство электричества дефицитный уголь, а теперь умоляет Белоруссию оказать срочную энергетическую помощь...

Чтобы казахский уголь мог поступать на Украину, нужны поезда

А где ж их взять, если предыдущие российские составы, отвозившие уголь на Украину, назад не вернулись? Украина попросту украла два десятка новых российских локомотивов. А теперь киевский режим утверждает, что Россия перекрыла поставки казахского угля на Украину.

А разве удивительно, что Россия снижает объем транзита своего газа через Украину? Десятки лет Украина, пользуясь монопольным положением, воровала транзитный газ, необоснованно завышала тарифы, шантажировала Россию, требуя продавать Украине газ за четверть цены, угрожала перекрыть транзит.

Устав всё это терпеть, Россия построила газопроводы в обход Украины...

Как не называл киевский режим продовольственной войной запрет на поставку в Крым с Украины продуктов питания. Это была самая смешная попытка навредить крымчанам, поскольку собственное производство и поставки с материка с легкостью покрыли все потребности крымчан в продовольствии, а украинские производители из-за глупости киевского режима лишились рынков сбыта...

Запретив поставки угля из Донбасса, украв российские локомотивы и вагоны, поставлявшие на Украину казахский уголь, многолетним воровством вынуждая Россию строить газопроводы в обход «киевский режим» и его американские хозяева ведут против населения Украины войну на уничтожение.

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