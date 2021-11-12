ЕС решил угробить свои авиаперевозки над территорией России

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12 ноября 2021, 17:35 Источник: ruslanostashko.livejournal.com

Еврочиновники, похоже, забыли недавний горький опыт США, где авиаперевозчики на всю катушку огребли от российского запрета летать над нашей территорией.

"Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей", - пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Если эта информация - не американский вброс, а соответствует действительности, то она показывает, насколько оторваны от реальности европейские бюрократы.

Напомним, чем обернулись антироссийские санкции для американских перевозчиков...

«Крупнейшие авиаперевозчики США потребовали от Госдепа «немедленных действий», чтобы добиться дополнительных прав на полёты в воздушном пространстве России.

Группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие, 14 октября написали письмо с просьбой срочно вмешаться госсекретарю Энтони БлИнкену».

География – ужасно нетолерантная наука, напоминают наши ехидные сограждане

Плевать этой науке на хотелки оторванных от жизни русофобов, не осознающих, кто на самом деле понесёт ущерб от вводимых ими санкций. Россия - большая, и лежит между Азией и Европой. И если само название материка "Евразия" не имеет пробела между буквами Р и А, то в жизни этот "пробел" достигает в длину 8000 км. И на нём большими буквами написано "Российская Федерация".

Основные пассажиро- и грузо- потоки крылатый транспорт осуществляет по наиболее короткому маршруту - пролетая над Красноярской тайгой и Оренбургскими степями. А по периметру густо рассыпаны С-300 и С-400.

Другие маршруты - через Северный полярный круг и совсем не такой ближний Ближний Восток. Что резко увеличивает время перелёта и его стоимость.

Дополнительную глубину глупости придаёт то, что «Аэрофлот» не работает в странах, откуда идёт поток мигрантов в Евросоюз

Получается, что чиновники, которые обсуждают возможные санкции, настолько ушиблены русофобией, что даже не потрудились уточнить, есть ли у российского перевозчика рейсы в проблемные страны.

А это значит, что мы, если санкции таки введут, будем иметь дело просто с очередной попыткой экономической агрессии против нашего бизнеса. Последствия чего, как грабли, треснут по лбу самим агрессорам.

«В Совете Федерации заявили о возможном запрете пролёта самолётов западных авиакомпаний над территорией России в случае введения санкций в отношении "Аэрофлота", к чему призывают в Евросоюзе».

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