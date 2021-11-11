«Урок Польше от Европы» за непринятие беженцев

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11 ноября 2021, 16:49 Источник: sapojnik.livejournal.com

Какой-то полный бред: толпы беженцев откуда-то из Азии буквально штурмуют границу, прорываются через колючую проволоку, вступают в схватки с пограничниками и солдатами польских Вооруженных Сил. Чем-то это напоминает Древний Рим, где люди строятся в фаланги и идут на прорыв, и все при этом используют только холодное оружие...

Прежде всего – непонятно, откуда вообще там «беженцы». Кто вообще их надоумил лететь в Белоруссию? И не менее интересный вопрос – откуда, собственно, столько чартеров? Они ведь прилетают «в гости к батьке» нерегулярными рейсами! И почему именно сейчас, да еще в таких количествах...

По факту получается, что белорусские «силовики» обеспечивают поддержкой эти «попытки прорыва»

Какой смысл таким образом дразнить Евросоюз? Эксперты гадают, все взбудоражены… У прогрессивной общественности, понятно, есть универсальное объяснение на все случаи жизни – что «Путин через Лукашенко руками арабов, которых он завез в Белоруссию, атакует Польшу, провоцируя третью мировую войну».

Но и у Путина нет никакого резона устраивать заваруху на ровном месте...

Но тогда что? Ларчик, мне кажется, открывается совсем просто. Достаточно задать вопрос на "древнеримский манер" – qui prodest? (кому выгодно?). Кому выгодно унижение Польши? Кто хотел бы создать этой стране максимум проблем, наказать ее – но чужими руками?

Ответ очевиден - это Евросоюз...

Именно для ЕС Польша – чуть ли не с самого ее вступления одновременно и анфан террибль, и бельмо на глазу. Недаром Польшу почти напрямую называют «агентом американского влияния» в ЕС. Да и сама Польша этого ничуть не скрывает, совершенно откровенно все эти годы ориентируясь на Вашингтон. А вот евро-бюрократам поляки всячески, где только можно вставляют палки в колеса. Причем особенно – в вопросе приема беженцев. Польша – заводила в так называемой «Вышеградской четверке» (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия), созданной в первую очередь для противодействия евросоюзовской миграционной политике. И больше всего поляки бесят соседнюю Германию – которая в ЕС как раз и рулит...

Попросту говоря, «батьку» подрядили слегка пощекотать строптивых поляков, но так, чтобы ЕС казался «как бы ни при чем»... Такой «урок Польше от «старой Европы»: не хотели принимать беженцев "по процедуре", от старших товарищей из Германии и Италии? Ну хорошо – тогда принимайте их от дикого соседа, а мы понаблюдаем!

Поляки, похоже, всё прекрасно понимают, поэтому пыжатся как могут...

Нагнали на границу целую вооруженную до зубов армию, 15000 штыков, вертолеты, самолеты… Но устоять непросто – особенно учитывая, что против них – не безмозглая толпа, а именно другое государство. Тем более оно худо-бедно давно уже разведало все «слабые места» на границе, и именно туда направляет «своих» прокси-беженцев…

Интересная заваруха...

Хотя смотреть репортажи с границы довольно противно: корры откровенно и зло пародируют аналогичные репортажи какого-нибудь CNN с их набившими оскомину "крокодиловыми слезами" по поводу «несчастных, которым нечего есть». Но Си-Эн-Эн, понятно, скоты, которым на беженцев откровенно плевать, как и вообще на журналистскую этику и вообще профессию – но наши...

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